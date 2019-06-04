编者的话：各种生活用品要定期更换，然而很多人不当回事。日用品超期服役，会出现磨损、滋生细菌等问题，每天使用会对健康造成不良影响。因此，家中经常“断舍离”，才能让生活更优质，身体更健康。

文胸的寿命只有半年

大部分的外衣，穿五年甚至十年都没有问题。但是贴身衣物紧密接触皮肤，不注意卫生很容易影响健康。有三种贴身衣物应经常清洗，定期更换。

内裤，半年一换。内裤每天都要和私密部位接触，免不了沾染尿液、粪便、汗液、经血及其他生殖道分泌物、皮脂。这些人体产物携带多种细菌，如大肠杆菌、粪肠球菌，外阴局部寄生的各种病菌及其代谢物，会带来异味、炎症。此外，在晾晒过程中，漂浮在空气中的尘螨也会落在上面。内裤一定要每天清洗，必要时定期用沸水煮开消毒。常穿的内裤，短则三个月、长则半年，最好就淘汰一批。另外，若内裤出现变形、变硬、破洞，或有无法洗净的污渍时，也一定要扔掉换新的。

文胸，半年就要换。买到好看、舒适的文胸，女性朋友往往用了一两年也不舍得扔。其实，文胸的寿命没有那么长，经常穿的话一般只有3~6个月，如果超长时间使用，文胸面料的弹性会下降，开始变形，肩带也会松懈，承托、保护乳房的作用大打折扣。另外，洗文胸太频繁会使其变形，穿两三天洗一次即可。在清洗时，注意不要一股脑扔进洗衣机里或用力拧，应用温水加入中性洗衣液浸泡15分钟，然后用手轻揉、轻搓，再脱水、晾晒。

袜子，3个月就淘汰。如果袜子出现失去弹性、脚后跟变薄和穿着不适这三种情况，就该淘汰了。即使没有损坏，累计穿着3个月后也应该及时更换了。长期穿着的袜子上面会滋生一些细菌，仅靠普通洗涤是没有办法完全去除的。建议一双袜子不要连续穿着超过3天，最好每天清洗，不但避免脚部疾病，还有助于延长袜子的寿命。▲

洗碗布每月都用新的

家里最脏的地方是哪儿？很多人都会说是卫生间。其实，成天和食物打交道的厨房比卫生间还容易藏细菌，且其中的物品直接接触入嘴食物，更要注意常洗常换。

砧板，夏天发霉必须换。虽然每次使用砧板后都会洗得干干净净，但这并不能防止它发霉，尤其是在南方潮湿的梅雨季节。除了霉菌，砧板上的细菌数量也让人瞠目结舌。有统计表明，砧板在使用三个月以后，藏匿的粪肠球菌是马桶盖上的200倍。另外，由于砧板用久了会有划痕，里面滋生的细菌很难用洗洁精清洗干净。因此，砧板使用1~2年左右就该更换。

洗碗海绵擦，最好每天杀菌消毒。洗碗布、海绵每天接触洗洁精，很多人都会认为它们不脏。其实，它们缝隙、孔洞多，很容易残留饭菜渣等脏东西，加上长时间处于潮湿环境，是细菌求之不得的“好住所”。据研究发现，20%的洗碗布内都隐藏着如大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌。建议每2~4周更换一次，最好每天杀菌消毒以延长使用时间，可用水煮、微波炉加热、消毒水浸泡等方式。

筷子，易长黄曲霉素。俗话说“病从口入”，除了要注意食物本身，还需注意餐具的卫生问题，尤其是木筷和竹筷。筷子在反复使用过程中会出现磨损，这些磨损的孔隙是黄曲霉毒素的潜藏之地，或者发现筷子变色、出现黑点，也表示有大量的黄曲霉素生成。这种化合物是一种强致癌物，对肝脏有无法挽回的伤害，一般清洗不掉。所以，每天使用的竹筷和木筷，最好3~6个月更换一次。▲

床垫最多用十年

人们一天中近1/3左右的时间在睡眠中度过，一生中要在床上待几十年。每天睡觉时，头发中的头皮屑和皮肤上的油脂、汗液，甚至鼻涕和口水、空气中的粉尘都会残留在枕头上，细菌、真菌、螨虫等就是这样滋生的。

枕头，材质不同，换新周期也不同。枕头上的尘螨、真菌、细菌是常见的过敏原，有可能诱发皮肤过敏瘙痒、哮喘、鼻炎，甚至肺部过敏、感染疾病。建议每3个月清洗一次枕套，特别是夏天高温炎热的季节。不同材质的枕芯，更换时间有差异，一般来说，乳胶枕头的使用寿命较长，在3~4年左右；而聚酯纤维的枕头使用寿命较短，半年就该换；一般棉、丝材质的枕头，最好1~3年一换。

床垫，质量再好也有使用年限。尽管很多商家打广告宣传“好床垫可以用10年”，但床垫都有“寿终正寝”的一天。时间长了，质量再好的床垫都会出现问题。经过长时间的磨损、压迫，其支撑力会下降，不但降低人的睡眠质量，颈椎、脊柱也将受到影响；床垫上会落下许多无法清洗干净的污渍，人们长期与细菌、真菌、螨虫同眠，严重影响身体健康。一般床垫最好5~10年一换，如果出现凹陷变形、发霉、各处软硬差别大，应立刻换新。▲

牙刷三个月换一次

卫生间环境潮湿，且马桶冲水容易飞溅到空气中，是细菌繁殖的“大户”。所以，卫生间里的常用物品也要常清洗、更换。

毛巾，3~6个月换一条。有调查显示，大多数毛巾含有病原微生物，如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。这是因为，毛巾每次使用后都是潮湿的，并且一般放在卫生间，有利于细菌、真菌等附着。如果长期不更换毛巾，会增加痤疮、真菌感染和皮疹等的风险。每个人使用毛巾的频率和方法不同，因此更换时间也因人而异，一般建议每3~6个月换条新毛巾。平时在晴天应多晾晒，保持毛巾干爽。

沐浴球，最容易藏污纳垢。虽然从外面很难看出来沐浴球有多脏，但它本身就是一个多孔、多褶皱的组织，最容易藏污纳垢。一个沐浴球上通常隐藏着72亿个细菌，除了真菌之外，还有在浴室中沾染的多种菌群，人体身上的死皮、污垢、细菌也会聚集到上面。最好每1~2周彻底清洗一次，每3个月换新的。

牙刷，用久了伤牙龈。刷牙时，牙齿、牙龈、舌头和食物残渣上的一些细菌和真菌会粘在牙刷上，并在潮湿的刷头上生长、繁殖，且很难清洗干净。时间久了，不仅可能引起牙龈疾病，还会伤害消化系统。建议每3~4个月更换一次牙刷，儿童牙刷应更换得更频繁。如果牙刷的刷毛出现磨损，最好提前更换。▲