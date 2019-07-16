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避免相互干扰 有利血液循环

床垫大，睡得香

赵可佳

2019年07月16日15:35 来源：人民网-生命时报

赵可佳 编译

大部分人在选购双人床垫时，都会把注意力放在床垫的用材及价格上面，殊不知床垫的尺寸也关乎着睡眠质量。

根据国际睡眠产品协会（ISPA）数据显示，美国人购买的床垫比以前更大。2018年，他们购买的床垫中有41%是1.5米×2米的，17.8%是1.9米×2米的，对比2010年分别增长了约4%和8%。美国睡眠协会发言人尼尔·克莱恩博士表示，床垫大，让两个人睡眠时更加舒适，“在夜间翻身、起夜时，床垫越大，双方越不会互相干扰，保证睡眠质量。”一般来说，标准的双人床，只能提供每人70厘米左右的空间，对于普通的成年人活动空间十分有限。在睡眠中，翻身等姿势变动更有利于血液循环，避免神经受压，改变肌肉的张力，防止肌肉变僵。所以，合适的床垫尺寸是保证睡眠的根本之一。

当然，床垫尺寸也要和床体匹配，过大或过小都会影响睡眠体验。睡眠不稳者在购买床及床垫时，在条件允许的情况下可考虑购买稍微大一点的。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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