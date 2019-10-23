《蒙医养生保健素养》发布 为全国百姓添一道“养生保健菜”

“内蒙古发布《蒙医养生保健素养》38条，对于全国老百姓而言，是多了一道‘养生保健菜’。”22日，内蒙古自治区卫生健康委员会党组成员、副主任伏瑞峰如是说。

当天是“世界传统医药日”，内蒙古正式发布《内蒙古自治区公民蒙医养生保健素养》38条(简称《蒙医养生保健素养》)，进一步普及蒙医药中医药文化知识，传播蒙医药中医药健康理念，助力健康中国建设。

《蒙医养生保健素养》首先向人们介绍了蒙医养生保健的概念、“治未病”的理念、物质基础(三根七素)、四大基石(饮食有度、行为有节、谨慎寒冷、预防突发伤害)及养生保健方法运用与居住环境、时令节气、行为习惯等因素密不可分。

此外，《蒙医养生保健素养》还推荐了健康的生活方式与行为，主要包括饮食调理、情志养生、规律起居、合理运动、充足睡眠等，主要是注重日常饮食温度、营养、搭配、卫生、习惯、食量，讲究合理膳食及营养因素均衡搭配。

记者注意到，《蒙医养生保健素养》提出常用养生保健方法，包括营养法、消泻法策格疗法、浴疗法、罨敷法、涂擦法、运动法，突岀了蒙医养生保健特色。如37条的内容，根据身体状况决定运动量，通过练习安代武，达到增强体质、活血通络、愉悦心情；积极参加蒙古族三大运动，即骑马、射箭、摔跤，提高身体素质，达到健康长寿的目的，具有简单易推广的特点。

2015年，国家卫生和计划生育委员会办公厅印发了《中国公民健康素养--基本知识与技能》66条，2014年，国家中医药管理局与国家卫生和计划生育委员会联合发布了《中国公民中医养生保健素养》42条。在此基础上，内蒙古卫生健康委组织蒙医药专家经过研究论证，制定发布《内蒙古自治区公民蒙医养生保健素养》38条。(记者 尚虹波)