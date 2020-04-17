国医大师王琦：扶正气、提免疫 中医药助力除瘟疫

人民网北京4月17日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，中国工程院院士、国医大师、北京中医药大学王琦表示，中医药的作用主要在三个方面：一是扶正气，调节机体内环境，提升免疫力。二是通过外用药作用于黏膜，降低接触病毒危险度。三是通过中药的挥发性物质，芳香避秽，改变病毒依附生存环境。

王琦表示，中医药的预防在于扶正气避邪气。中国历史上曾发生过三百多次大瘟疫，在救治瘟疫过程中都有中医药参与。包括非典、甲型流感中，中医药都起到了很好的作用。

“在目前外防输入，内防反弹的疫情防控形式下，主要做了两方面的举措：即一个防疫包，一套干预系统。”王琦介绍。防疫包里是内服预防颗粒剂，这是已通过动物实验证明，对肺部感染疗效显著。同时，还进行了内服中药、外用香囊、口鼻喷剂三个方法。中医药配制成的香囊贴在身上，对聚集环境中的人群，给予内服汤药和佩戴香囊以及口鼻喷剂保护的方法形成一整套预防方法。

在干预系统上，主要包括院士团队与政府之间的合作与落实，聚焦高危人群与多形式的中医药预防的干预。同时科研严密的设计加上临床数据反馈的评估。

“在研究工作中发现，预防方药有明显抑制病毒感染，引起炎症反应的作用。佩戴香囊的挥发物质能刺激血清IgA、IgG水平，提高免疫力。” 王琦最后说。