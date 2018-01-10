新年健康月历：1月预防流感、2月当心倒春寒

新的一年，您是否已经着手制定2018年全年计划？这其中包括健康计划吗？本期《健康周刊》集众多名医之言，特别奉献健康月历，根据时节和气候变化，帮助您抓住每个月的重点，守护您的健康。

1月January

做好“三勤”，预防流感

北方冰天雪地，而1月份的南方迟迟不降温，这温和的天气特别适合病毒生存，因而变得活跃异常。再加上春运出行，机场、火车站、汽车站，人流攒动，非常容易招惹上流感。

与感冒不同的是，流感全身症状明显，比如高烧、头痛，特别是肌肉酸痛或关节痛，疲乏、食欲差。广东省疾控专家何剑锋说，病毒引起的流感，往往与局部的病毒量以及个人的免疫力有关。因此，预防流感最佳的办法就是做好“三勤”：勤洗手、勤通风、勤运动。出门时双手要尽量减少接触眼、鼻及口。打喷嚏或咳嗽时应掩口鼻，不要随地吐痰，应将口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。另外，外出要注意做好背部和足部的保暖，有汗及时擦干净，这样才能预防寒邪入侵。

在冬季，还应多饮温开水，这不仅能够解决身体干燥问题，还能促进体内流感病毒毒素的排出。中医建议在流感爆发的季节，可以用木棉花、扁豆花、菊花、苡仁等与猪肉、鸡肉煲汤预防流感或者用苍术熏居室（每次20-30g）。流感初起，还可以用葱白茶、苏姜汤（紫苏生姜）等发汗散寒，以解表邪。

2月February

多点保暖，当心倒春寒

2月4日立春啦。这个月南方最大的气候特点就是乍暖还寒，有时强冷空气南下，一夜之间又会入冬，“倒春寒”常让人措手不及。

所以老话说“秋冻春捂”，在春天切勿急于脱去冬装，还需捂住身体热气，尤其是老年人更应注意保暖，重点要注意手、脸、双膝和双腿的保暖，因为这些部位对寒冷刺激特别敏感。“寒从脚下起”，广东省第二中医院知名心血管专家王清海认为，下肢的保暖仍非常重要，孩子和中老年人春捂穿衣更要讲究“下厚上薄”。

在春节期间，不要整日待在房间里，尽可能多一点有氧户外活动，比如爬山、打球等，这样能有效增强机体免疫力和抗病能力。需要提醒的是，在寒冷天时，若要外出锻炼最好做到“必待日光”，即等太阳出来后气温回升才进行，避开寒冷的侵袭。

专家还建议，在2月份饮食上不妨适当增加大蒜、洋葱、芹菜等味儿“冲”的食物，对预防伤寒感冒、心脏病发作和中风都有益处，这类食物特别是大蒜，中医认为，“食可疏风散寒”，助人体杀菌防病。

3月March

内外祛湿，解除春困

惊蛰过后，万物苏醒，岭南潮湿多雨。在三月的空气中充满潮湿黏腻之感，让人由内到外都感觉不爽。有些人还会嚷嚷一点劲儿都没有，懒洋洋、软绵绵、无精打采、手脚困重、昏沉欲睡。这其实就是春困。

很多人以为春困就是比较疲劳，睡个天昏地暗，不就可以解决春困了？其实，解决春困不是这样简单的。从中医学角度来讲，湿是导致人体发病的六邪之一。广东省中医院治未病专家林嬿钊说，中医有一个说法叫做“同气相求”，也就是说，本身湿气重的人，对外界的湿气也感应敏感，在潮湿的环境里，就更加容易引湿入内。所以，容易内湿的人在这个季节更要注意祛湿了。

专家指出，赶走春困，最好双管齐下，内外湿气都要祛除。首先，室内保持干爽，防外湿。在阴雨绵绵的天气，尤其是回南天里，应该关紧关门，把湿气拒之门外。其次，不穿没有干透的衣服。洗完澡后要充分擦干身体的水分，吹干头发。

其次，饮食调理，祛内湿。脾虚的人可用瘦肉、猪骨，任选北芪、党参、白芍、茯苓等药材一起煲汤饮用。而昏昏欲睡、困倦身重，可以用藿香、豆蔻、薏米、芡实、扁豆、赤小豆等祛湿汤饮用。

另外，在湿气重的环境中，尽量别吃伤脾胃的食物。如凉拌食品、酸奶、冷饮。喜欢吃甜食的人得禁口，因为“甜腻化湿”。

4月April

春暖花开，运动助长高

春暖花开的四月，在南方最适合户外运动了。家长们听好了，“蹦蹦跳跳的孩子长得高。”这句话一点没错。广东省妇幼保健院儿童保健专家吴婕翎说，决定下肢骨长高的骨骺位于膝关节和踝关节，凡是对这些关节和脊柱有适宜刺激的纵向运动都有利于身高的生长，比如打篮球、打排球、跳绳、兔子跳等。

专家表示，每天坚持两小时的户外运动，不仅能接触太阳光，促进维生素D合成，让钙更好地吸收，而且对长高也是十分必需的，其中有跳跃的运动最好能每次持续20-40分钟。既有益于身心健康，也有利于骨骼发育。

除了运动，孩子最好在22点前入睡，因为促进身高生长的生长激素主要在夜间分泌，凌晨1点达到分泌高峰。所以22点至凌晨1点是孩子长高的重要时期，此时尽量不起夜，最好每天连续睡10小时以上。孩子最好每天保证8到9个小时的睡眠，最晚不要超过11点睡觉。好的睡眠习惯可以慢慢培养，即便作业做不完，也可以早上起床后再做，总之不能浪费了晚上长高的黄金期。

另外，专家建议每天吃一个鸡蛋、500毫升奶、1两肉类食品，保证足量的钙摄入。还要根据饮食和骨密度值适当补充钙剂、充足的维生素A、维生素D。