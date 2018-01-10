量血压、测血糖、量体温 对照一下你有没有做错

体温计基本家家都有，发烧感冒都会拿出来量一量。有老年人的家庭，还会准备血压计、血糖仪，然而家里的这些健康自测神器，你真的会用吗？医学专业人士表示，临床上还是有很多患者在家检测血压、血糖的结果和实际值有出入的。那是我们买的产品不对吗？还是使用方法不对呢？本期请有关专家进行解读。

A、量血压 到底量左手还是右手？

受访专家/广州医科大学附属第三医院心血管内科主任医师 陈晞明

高血压是常见疾病, 在我国大约有32.5%的成年人患有高血压。高血压的诊断主要是根据测量的血压值来诊断的，标准为首诊发现收缩压≥140mmHg 和/或舒张压≥90mmHg, 如果在4周内复查两次，非同日3次测量均达到上述界值即可确诊。广州医科大学附属第三医院心血管内科主任医师陈晞明表示，在家测量血压，能及时知道自己的血压情况。

选购 家庭适用上臂式全自动电子血压计

目前，常见的血压计有水银柱式、电子和真空血压计。广州医科大学附属第三院心血管内科主任陈晞明表示，家庭自测血压最好使用经国际标准认证的上臂式全自动电子血压计。

陈晞明解释，因为水银血压计对测量者的要求很高，不适合家庭使用；电子血压计有手指式、腕式和上臂式。因为手腕式在使用时捆绑位置低于心脏水平，而手指式受脉动弹力回波的影响比较明显，容易致使检测值不够准确。而上臂式血压计的优势在于，袖带压迫的是上臂的肱动脉，而且量血压的胳膊处能轻易做到与右心房平行(量血压的标准姿势)。

他建议，要在情绪稳定的情况下测量，保持定时测量的好习惯。

疑问 测血压该量左手还是右手？

陈晞明介绍，许多因素如身体位置、手臂位置、手臂间的差异、袖口大小、袖口位置、测量人员等均可以影响血压测量的准确性。所以，测量者量血压时应坐位安静休息5分钟后测量为宜。且测量时，不跷二郎腿、不可以说话、另一只手不可以打电话玩手机，这些行为都会影响血压的准确性。

此外，老年人、糖尿病患者及出现体位性低血压情况者，应加测站立位血压。站立位血压应在卧位改为站立位后1分钟和5分钟时测量。

临床上最多人关心的问题是：测血压到底该测左手还是右手呢？通常情况下，我们测量双臂的血压会发现，测得右手手臂血压较左手手臂血压高5mmHg-10mmHg。然而，事实是左手的真实血压比右手高。因为，从解剖学角度看，主动脉为体循环的动脉主干，起自左心室，有左右肱动脉，而左侧肱动脉离心较近，故理论上左肱动脉压高于右侧。

“所以，患者测血压时，首诊应该测双侧血压，以后测血压较高的一侧为准。”陈晞明说。

频率 何时测量血压最好?

关于测量血压时间段的选择，早上6-8时是高血压的“魔鬼时间”，此时人体交感神经开始兴奋，血压容易升高。另外，中午12时—14时也是需要注意的时间。

B、量血糖 要用第二滴血做检测

受访专家/中山大学附属第三医院

内分泌科主任医师 姚斌

我国大约有1.14亿名的糖尿病患者。糖尿病患者的治疗，通常是控制血糖值。对于一般人来说，空腹血糖正常值在6.1mmol/L以下，餐后两小时血糖的正常值在7.8mmol/L以下，如果高于这一范围，称为高血糖。当空腹全血血糖在5.6毫摩尔/升（100毫克/分升）以上，血浆血糖在6.1毫摩尔/升（115毫克/分升）以上，应做糖耐量试验。

中山大学附属第三医院内分泌科主任医师姚斌表示，血糖监测是高血糖人群自我管理的重要手段，患者最好在家中备一个血糖仪进行自我监测，以便及时全面地掌握自己的血糖控制情况，减少和减缓并发症的发生。

选购 试纸型号与仪器要一致

血糖仪的品牌很多，国产和进口都有。同一品牌的血糖仪价格也从几百元到上千元不等。姚斌建议患者购买时首先要认准大品牌，这样仪器的安全性和准确性能有保证，且能对产品后期进行定期更换和监测。

要提醒的是，购买的试纸必须与血糖仪匹配。现在市面上的血糖仪品种很多，包装也会更换，为了避免买错试纸，最好把血糖仪或试纸包装带上，让专业人员辨认。其次，要留意所购买试纸的有效期，大概算一下自己多长时间测一次血糖，能否在有效期内用完试纸。再次，注意试纸的保管，要放在常温下阴凉干燥的地方，避免试纸受潮，不要把试纸放在冰箱里，外出时应随身携带，不要放在汽车的车尾箱,乘坐飞机时不要托运。如果是瓶装试纸，打开后要马上盖好瓶盖。

姚斌提醒，如果市民自行测量的数据与医院测量数据相差较大或对血糖仪的准确性产生疑问，建议携带家用血糖仪到医院，在进行空腹血糖测量后立即用家用血糖仪进行测量，将两种方式得出的结果相对比。

疑问 餐后两小时到底从何算起？

从临床经验来看，为了保证测量数据更加准确，在自行测量血糖时应注意以下几点——

首先，在测量前用酒精或洗手的方式进行消毒后，要保证酒精干燥后进行测量，否则残留的水分等会稀释血液，从而影响测量数据的准确性。

其次，在测量时，尽量不要用第一滴血测量，也是为了防止第一滴血有可能被残留的水分等稀释，一般建议用第二滴血进行测量，准确度相对较高。

“血糖受多种因素影响，清晨空腹检查时，能较大程度地排除这些因素、反映真实病情。”姚斌说，“测空腹血糖最好的时间段是在6点至8点，采血前有‘三不’，即不用降糖药、不吃早餐（至少8小时内无任何热量摄入测量的血糖值，包括雪碧、可乐及含咖啡因的茶饮等都不能进食）、不运动。”

他解释，对于大多数的2型糖尿病病人来说，餐后两小时血糖可能会比空腹血糖更重要，因为此类病人空腹血糖可能不高，但其胰岛素分泌功能已经受损，受高糖刺激后反应较差，出现餐后高血糖。需要提醒的是，测定餐后两小时血糖，应该从吃第一口饭开始，直至满两小时为止，一些病人从吃完饭开始计时，结果可能会有显著差别。

频率 何时测量血糖为宜？

血糖正常人群和血糖控制相对稳定的高血糖人群：每两周测一组血糖，包括空腹、早餐后、午餐后、晚餐后。

高血糖控制不稳定的人群：每周测一组血糖，包括空腹、早餐后、午餐前、午餐后、晚餐后、凌晨、夜间。