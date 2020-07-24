老年人血压降到多少合适

关于老年人血压控制“高一点”还是“低一点”的话题，一直都是人们争论的焦点。

有一名老人今年80岁，多年前检查出高血压，一直处于165/100毫米汞柱上下。后来经过严格服药和生活管理，血压基本控制在130/80毫米汞柱。然而，子女们却表示：“母亲年龄较大，这个血压值让我们很不放心，太低了。”其实，这位老人血压控制得比较稳定，目前也没有出现头晕等不适症状，因而这个血压水平对她来说就是理想的。

社会上流行一种说法：人随着年龄的增大，身体各种机能在下降，所以血压高点是正常的。现代医学已证明，血压偏高会加速心脑血管事件的发生、加重肾脏的损害，而我们又有多种验证有效的方法来控制血压、减少这些损害。因此， “血压高点”是有范围的——不能超过140/90毫米汞柱，否则依旧要当成高血压来处理。

老年人就像一台工作多年的机器，需要不断修理、加油，才能延长工作寿命。如果及时采取措施有效降压，就能在一定程度上降低心血管事件的发生率和死亡率。有不少老年人的血压长期维持在120—130/70—90毫米汞柱，其稳定性甚至优于青壮年人。同时，他们的血脂血糖控制也不错，精神矍铄。这说明，老年人完全可以拥有跟年轻人一样理想的血压。

当然，临床上也有很多老年人身体衰弱，或者已经存在明显的颈动脉、脑血管狭窄，血压控制并不得力，也就只能放宽血压标准（≤150/90毫米汞柱）。考虑到血压降得低一些，远期获益会更多，当患者血压长期稳定，也没有其他不舒适时，可以考虑将血压再降一点，比如降到140/90毫米汞柱。还有一部分老年人从青壮年时期就有高血压、颈动脉狭窄、血管硬化等心血管疾病，特别是血管弹性不好，这部分人的血压就不宜降得过急、过低，以免引起低灌注导致的脑供血不足。只有血管狭窄通过支架等手段解决之后，病情也稳定了，才考虑继续降压，以延缓颈动脉斑块的进展及对肾脏的损伤。

由此可见，老年人的降压标准并不固定，需要根据患者的具体情况来确定。老年人的血压控制可以适当低一点，但并不等于越低越好。“低一点”是在可控范围之后适当低一点，而非无限降低血压。临床上有很多高血压患者经过治疗后，高压达标而低压偏低，这时候就不建议再“低一点”了，以免心脏等重要器官因为血压过低而供血不足。总之，对于老年人来说，血压标准不是一成不变的，应当具体情况具体对待。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 19 版）