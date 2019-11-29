三个小方治疗手足皲裂

冬季一到，很多人伴发手足皲裂，严重者还会流血，影响日常生活。尤其是老人皮肤水分减少，更容易出现这种症状，冬季常常苦不堪言。有些慢性病患者，如糖尿病人伤口愈合慢，更不能放松警惕。

在此，推荐三个方子，可治疗手足皲裂：

1.取地骨皮30克、白矾15克，先用地骨皮水煎取汁，加入白矾溶化后浸泡患处，每日2次，每日1剂。地骨皮就是枸杞的根皮，可清热凉血，治虚劳潮热盗汗、肺热咳喘、吐血、衄血、血淋、消渴、高血压、痈肿、恶疮。白矾外用具有解毒杀虫、燥湿止痒之功效，常用于湿疹、疥癣、脱肛、痔疮、耳流脓等症状。两者合用，可滋阴润肤生肌。

2.取当归、紫草各60克，忍冬藤10克，麻油 500克。将当归、紫草、忍冬藤浸泡于麻油中24小时后，小火煎熬至枯焦、滤出药渣。油放凉后，用棉签蘸药液涂患处，每日数次，直至治愈。当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效，可治疗跌打损伤、痈疽疮疡。紫草有凉血、活血、解毒透疹的功效，对血热毒盛及麻疹、斑疹透发不畅等症有较好的效果。忍冬藤有清热解毒、疏风通络的疗效，可用于温病发热、疮痈肿毒、热毒血痢、风湿热痹、关节红肿热痛等症状。麻油也是一味中药，可润燥通便、解毒生肌，可治肠燥便秘、疮肿、溃疡、疥癣、皮肤皲裂。《日华子本草》记载它能“生肌长肉，止痛，消痈肿，补皮裂”。几味合用，可活血通络、润肤生肌，帮助破损的皮肤恢复。

3.取白及80克、冰片12克、五味子12克、凡士林400克，将白及、冰片、五味子共研细末，调入凡士林中混匀成膏，涂敷患处，外用纱布包扎，每3天换药1次，直至痊愈。方中，白及收敛止血、消肿生肌，用于外伤出血、疮疡肿毒、皮肤皲裂等效果较佳。冰片有清热解毒、防腐生肌的作用，可用于疮疡肿痛、溃后不敛等多种症状。五味子可治疮疡溃烂、皮肉欲脱等。《本草新编》也有记载，“五味子炒焦，研末，敷之，可保全如故。”几味合用，可活血化瘀、润肤生肌。▲