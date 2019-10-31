秋冬足跟裂，补血按两穴

受访专家：湖北省中医院皮肤科副主任医师 李 恒

秋冬季节，很多人的足跟都有干裂的情况，严重时会导致行走疼痛、出血等。湖北省中医院皮肤科副主任医师李恒说，足跟干裂是一种以足跟部皮肤出现干燥、裂隙为特征的皮肤疾病，多发生在气血亏虚的人群之中。本病易发于寒冷季节，因此严冬到来要注意防护。

足跟部与身体其他地方的皮肤不同，因摩擦、受压等导致其角质层相对较厚，缺少水分和油脂润泽，时间久了，容易丧失柔韧性及弹性而发生皲裂。同时，有些老人由于皮肤萎缩，汗腺、皮脂腺明显减少，更易发生足跟皲裂。此症除外部因素和生理性衰老所致外，从中医角度讲，多是因为气血亏虚或久病耗伤阴血，使其不能濡养肌肤所引起。表现为足跟部皮肤干燥、粗糙、增厚、发硬，皲裂沿皮肤表面的正常纹理发生，呈现出长短不一、深浅度不同的裂隙。严重的人群皲裂深达真皮或以下，常伴有出血、疼痛等症状，活动时加剧。如果不及时治疗，可能会继发感染，引起淋巴管炎等。

中医治疗足跟干裂主张外用与内服联合。一方面，少用香皂或沐浴露外洗，洗澡时间不要过长，最好在20分钟以内。洗澡或洗脚后，坚持外涂尿素乳膏、凡士林、硅油乳膏、蛤蜊油等，做好保湿护理。如果皲裂与湿疹、足癣等其他皮肤病有关，应积极治疗原发病，皲裂性湿疹患者可外用激素类软膏，足癣患者可外用复方苯甲酸软膏。同时也可选择中药煎汤熏洗，常用的药物有白芨、白鲜皮、地肤子等。具体方法是，每日选择其中一种药物，加水适量煎汤，泡脚时将汤液倒入水中即可。此法可借熏蒸的热力促进局部血液循环，达到祛瘀通络、润泽肌肤的效果。洗后需要及时擦干皮肤，并涂抹油脂性软膏。另外，足跟容易皲裂的人群，寒冷季节要注意局部保暖，比如穿厚袜子，在家穿棉拖等。生活中还可通过两个方式着重补气养血。1.坚持按摩两穴。气海是补气要穴，中医有“气海一穴暖全身”的说法；血海是人体脾血的归聚之处，可调血、理血。建议平时坚持按揉两穴，每次各3~5分钟。2.适量吃些“甘”。中医认为，气血从五谷演化而来，补气血，食疗是最好的选择。日常饮食中，不妨常吃红枣、红豆、阿胶等食物。如果气血不足情况较重，可搭配当归、黄芪等中药材用来煲汤，比如当归猪脚汤。▲