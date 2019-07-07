皮肤瘙痒可能得先养血

中医认为，瘙痒是风邪所导致的症状，而且与心神活动有关。因为，瘙痒首先是一种感觉，像风一样游走无定处，此起彼伏，重则出现心烦意乱、失眠、易激动等精神症状。中医治疗瘙痒，根据临床辨证结果和皮肤病特点，主要有两大法则。

疏风解表止痒法。多用于表证初起，风邪客于肌表，皮肤瘙痒，起红色丘疹或风疹块样损害。由于受风热或风寒不同，临床可表现为恶寒、发热、口渴、咽痛及脉浮数或浮缓等症状，常见于急性瘙痒性皮肤疾患，如急性荨麻疹、急性湿疹、皮肤瘙痒病等。一般，在散风药中加入走血分的药，如当归、丹参、生地、赤芍、鸡血藤等，止痒效果更好，正所谓“治风先治血，血行风自灭”。

养血润肤止痒法。多用于风燥或血燥引起的皮肤疾患，临床表现为皮肤干燥、脱屑、角化、皲裂，毛发干枯脱落，甚至有血虚现象，舌质淡、苔白，脉沉细或沉缓。常见于慢性瘙痒性疾病，如慢性荨麻疹、慢性湿疹、神经性皮炎、静止期银屑病等。临床常用处方有：1.养血润肤饮：取生地、熟地、当归、黄芪、花粉各9克，天冬、麦冬、桃仁、红花、黄芩各6克，升麻3克，水煎服。2.养血解毒汤：取鸡血藤、土茯苓各30克，当归、生地、山药、威灵仙、蜂房各15克，水煎服。

针对不同疾病的瘙痒，还有清热止痒、凉血止痒、除湿止痒、杀虫止痒、温肾止痒、健脾止痒、疏肝止痒等方法，需结合临床辨证灵活选用，但多与两种基本治疗法则联合应用。▲