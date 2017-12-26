当心！脂肪肝也是肝癌诱因之一

指导专家 周 峥

长沙市第一医院普外学科带头人

肝胆外科主任医师、博士

核心提示

前不久，“马兜铃酸与肝癌”相关的热议引发民众关注，肝癌这一恶性肿瘤，再次呈现在大众面前。

原发性肝癌在我国高发，在恶性肿瘤死亡排行中仅次于肺癌。肝癌的发病率高、危害重，早期为何难以觉察？长沙市第一医院普外中心的专家为大家进行了解答。

肝癌早期无明显症状，一旦查出为何是中晚期？

临床病例

59岁的何先生，近期突发腹痛伴呕吐咖啡色物1天，以为是胃病。到医院就诊，一检查，结果似晴天霹雳，腹部CT显示：肝左叶肿块破裂出血。

经过紧急手术，清除了腹腔盆腔约3000毫升血及血块，在左肝外叶找到一个8×9厘米的肿块，病理切片检查显示为肝细胞癌。医生为何先生切除了肿块和部分肝叶，何先生目前康复良好，正在接受下一步治疗。

专家分析

“肝癌的早期发现、早期诊断、早期治疗，是延长生存时间的关键。”周峥介绍，肝癌素有“癌中之王”之称，一旦出现临床症状则预后较差，所以早期发现肝癌，是有效治疗重要的一环。容易患肝癌的人群常具有如下特点：

有乙肝或者丙肝病史者。得过乙肝或丙肝的人，比健康人患肝癌的危险性高10倍。肝炎中如乙肝和丙肝，是人类肝癌发病诸多因素中的主要因素，如果直系亲属中有肝癌患者，则患病风险大。上述患者何先生，正是有多年乙肝病史并合并有肝硬化。

有酗酒嗜好者，肝硬化发病率很高。特别是在肝炎基础上，大量饮酒，会极大地加重肝脏负担，加快肝硬化的形成和发展，促进肝癌的发生。虽然饮酒不是肝癌的直接原因，但它是一种催化剂，能促进致癌物的致癌作用。

长期进食霉变食物、富含亚硝酸盐食物，也是促发肝癌的重要因素之一。霉变花生、玉米中的黄曲霉毒素，是诱发癌症的主要因素，是肝癌的辅助病因之一。亚硝酸盐可存在于自然界的很多食物中，如腌制食物、隔夜菜、干制海鲜等，日常膳食中的少量亚硝酸盐不会对人体造成危害，但短期内或长期摄入一定量的亚硝酸盐，在体内可以转变成亚硝胺类物质，有明确的致癌作用。

其他慢性肝病，如自身免疫性肝病、原发性胆汁性肝硬化、非酒精性脂肪性肝病、胆道系统疾病等，也可引发肝癌。特别是脂肪肝，很多人体检时都可能发现有，自认没多大关系，殊不知，脂肪肝也是非酒精性脂肪性肝病的一种，如果任其发展，可演变成脂肪性肝炎甚至肝硬化，除可以导致失代偿期肝硬化、肝癌外，还与2型糖尿病和心脑血管病密切相关。

“早期肝癌并没有明显的症状，但通过仔细询问患者，发现有共同之处。”周峥举例说，类似于胃病的一些表现，如饱胀感、纳差、嗳气、恶心等；厌油，腹泻，消化不良等；乏力，短期内体重明显减轻；肝区隐痛或胀痛不适；巩膜黄染，小便发黄；牙龈、鼻腔出血；右上腹或者中上腹触及到质硬的肿块。

为何早期症状隐匿，通常不易觉察？周峥认为，这是因为肝脏的代偿能力非常强，只要有三分之一的肝细胞发挥功能、肿瘤没有压迫管道、侵犯肝静脉，那么就不影响消化功能，病人也感受不到疼痛。所以等出现明显的腹水、黄疸、消化道出血或者肿瘤破裂时，通常已发展到中晚期。对于高危人群，如果加强治疗并定期检查，还是有部分人能早期发现，并获得较好治疗。

做了肝切除手术后复发，意味着穷途末路？

临床病例

40岁的彭女士是一名肝癌患者，8年前，曾经接受过肝癌手术切除治疗。半年前，一场体检再掀波澜，体检结果显示，彭女士的肝癌复发了，而且已经丧失再次手术的机会，这让彭女士感到束手无策。

她来到长沙市第一医院肝胆外科，周峥教授立即为彭女士启动肝癌多学科联合会诊（MDT）模式，联合介入、影像科、肿瘤科、感染科等多学科团队，根据彭女士的具体病情，为她制定了一套详细的治疗方案，包括内科综合治疗、靶向治疗、介入手术治疗、射频消融等多种治疗结合，目前彭女士已完成了介入手术治疗，正接受其他系统治疗，生存时间有望得到延长。

专家分析

“很多病人患了肝癌，做了肝切除手术后复发了，是继续手术呢，还是做介入治疗或射频消融？”周峥介绍，早期肝癌的复发率在50%以上，中晚期的复发率在90%～100%。这是由肝癌本身的生物学行为所决定的，即使把肝脏换掉，肿瘤仍有机会在新的肝脏上复发，目前这一事实尚未得到有效的控制。但并不意味着穷途末路，更要积极应对。

其实，癌症既是局部病变，又是全身性疾病，单凭一种治疗可能无法根治肝癌。周峥指出，将现有的各种肝癌治疗技术、方法，与患者个体化病情有机结合起来，即肝癌的一体化治疗，才是肝癌治疗的最佳选择。它能取得最大程度的治疗效果、最小的不良反应，从而提高患者生存质量。

“应定期复查甲胎蛋白、彩超等影像学检查。”周峥提醒，慢性肝炎患者，男性40岁、女性45岁以后，发生肝癌的风险逐年增加。因此，每年至少做1至2次甲胎蛋白（AFP）和彩超检查。需要强调的是：甲胎蛋白呈阴性不代表不得肝癌，还需结合彩超或CT检查，否则易漏诊；其次，定期检查要持之以恒。

“复发性肝癌的治疗，每一种方法都有其最佳适应症。”周峥说，面对众多的治疗方法，患者往往不知如何选择，这时候，多学科团队所制定的综合治疗方案更显得重要。

周峥表示，在我国，多数肝癌患者有慢性肝病的基础，合并有乙肝、丙肝或酒精肝、脂肪肝，虽然治疗复杂，但在一体化的治疗模式下，有可能取得较为理想的治疗效果。

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接种乙肝疫苗和抗病毒治疗可有效预防肝癌

杨蔚然 黄配 杨玲

指导专家 雷春沙

长沙市第一医院普外一科护士长、副主任护师

“肝脏是人体内最大的实质性脏器和消化腺，其大小因人而异，受外界暴力易损伤而破裂出血。”雷春沙介绍，肝脏的功能极为复杂，它与人的各种生命活动息息相关。面对肝癌的高发病率，怎样预防呢？

熬夜、酗酒、肥胖、暴饮暴食、病毒感染、乱服药物、吃富含各种添加剂的食物等，都会损害肝脏。预防要注意以下方面：

1.接种乙肝疫苗和抗病毒治疗。在我国乙肝和丙肝是肝癌的重要病因，且乙型肝炎病毒多经母婴传播或在幼儿期感染，慢性肝炎病毒感染是肝癌发病率高的主要基石。目前国内外公认，新生儿及全人群接种乙肝疫苗是肝癌一级预防的有效手段之一，因为接种乙肝疫苗能有效阻断传播途径从而降低后代肝癌发病率；而已经患有肝炎的患者需要定期进行血清型检查，接受有效的抗病毒治疗，可有效阻断部分肝炎发展成为肝硬化和肝癌。

2.远离致癌物。不吃发霉变质食物，不吃高亚硝酸盐食物，少吃含添加剂的食物，多吃低脂、含高维生素、优质蛋白的营养丰富食物，不暴饮暴食，养成良好的饮食习惯可以帮助你远离疾病的发生。

3.戒烟限酒。酒在人体内，需经肝脏这个人体最大的“化工厂”来转化、解毒，在这一代谢过程中产生的乙醛，对肝脏毒性极大，大量饮酒可对肝细胞直接产生损伤，并可影响肝脏的各类代谢，最终可导致肝硬化，一部分肝硬化会转变为肝癌，所以饮酒须适量。吸烟也是致肝癌发生的高危险因素之一。

4.高危人群定期体检。慢性乙肝或丙肝、免疫性肝炎、肝硬化5年以上患者，直系亲属三代中有肝癌家族史的人，每半年到一年至少应检测一次甲胎蛋白和肝脏B超，早期筛查肝癌。

5.积极锻炼，规律作息。合理的生活起居、锻炼身体，可增强人体免疫力，心情舒畅，也是预防肝癌发生的有效措施之一。