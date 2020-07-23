世界肝炎日访谈——脂肪肝与丙肝的防治

随着国民饮食结构和生活方式的改变，我国脂肪肝的患病率不断增高，且以城市居民更为突出。目前研究表明，各种脂肪肝均有进展为肝硬化、肝癌等终末期肝病的可能，可以说脂肪性肝病已成为影响国民健康的重要慢性疾病之一，因此脂肪肝的预防和治疗就需要格外重视。

除了脂肪肝之外，乙型和丙型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主要原因，临床对乙型肝炎的防治已引起重视，但对丙型肝炎的健康危害、预防与治疗等问题缺乏足够认识。丙型肝炎对健康的影响有哪些？能否被完全治愈呢？

2020年7月24日 周五 10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京地坛医院副院长成军教授进行视频直播，为大家解答脂肪肝、丙肝防治相关问题，千万不要错过。

医生简介：

成军，主任医师、教授、博士，从事传染病临床医疗和基础研究工作34年。

首都医科大学附属北京地坛医院副院长、传染病研究所所长、肝病中心主任、北京大学医学部内科传染病学专业教授及博士生导师、首都医科大学内科传染病学专业教授及博士生导师。

国际感染病学会（ISID）国际执行委员、北京亚太肝病诊疗技术联盟（APALD）理事长、国家卫生部疾病预防控制专家咨询委员会委员、中华医学会热带病与寄生虫学分会主任委员、中华医学会感染病学分会副主任委员、中国医师协会感染科医师分会副会长、北京泛亚同泽生物医学研究院首席科学家、《中华实验和临床感染病杂志》总编辑、《中国肝脏病杂志》总编辑。

擅长：慢性病毒性肝炎的临床抗病毒治疗及病毒性肝炎发病的分子生物学机制基础研究。

什么是脂肪肝？

脂肪性肝病是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变，是一种常见的肝脏病理改变。

脂肪肝与肝纤维化和肝癌相关吗？

脂肪性肝病实际上是分为几种类型，第一类是单纯的脂肪肝，转氨酶水平是正常的，肝脏活检也没有炎症，没有炎性细胞浸润。第二类是脂肪性肝炎，脂肪性肝炎的肝细胞有炎症的发生，受到炎症细胞的侵润，肝细胞会破坏，转氨酶水平升高并有组织的严重坏死。第三类是脂肪肝并发肝纤维化、肝硬化以及第四类的肝癌。

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