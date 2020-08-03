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九大因素 可能害你肝硬化

2020年08月03日07:59 来源：北京青年报

　　每年的7月28日是世界肝炎日。一直以来，病毒性肝炎是全球和我国主要的卫生挑战，其中乙肝和丙肝影响到全球3.25亿人，每年导致140万人死亡。目前，病毒性肝炎依然是我国法定报告传染病中报告病例数第一的乙类传染病。

　　不仅如此，病毒性肝炎还是大多数患者罹患肝硬化的“始作俑者”。据估算，我国乙肝病毒感染者约7000万人，丙肝感染者约790万人，每年约33万人死于乙肝或丙肝感染导致的肝硬化和原发性肝癌。哪些因素可以导致肝硬化？如何让“小心肝”远离肝硬化？火箭军特色医学中心肝胆外科专家为您支招。

　　肝硬化的病因很多，以下是促使肝硬化的9大因素：

　　病毒性肝炎　目前在中国，病毒性肝炎尤其是慢性乙型肝炎，是引起门静脉性肝硬化的主要因素。

　　酒精中毒　长期大量酗酒，是引起肝硬化的因素之一。目前认为酒精对肝脏似有直接毒性作用，它能使肝细胞线粒体肿胀，线粒体嵴排列不整，甚至出现乙醇透明小体，是肝细胞严重损伤及坏死的表现。

　　营养障碍　多数学者承认营养不良可降低肝细胞对有毒和传染因素的抵抗力，而成为肝硬化的间接病因。动物实验证明，喂饲缺乏胆碱或蛋氨酸食物的动物，可经过脂肪肝的阶段发展成肝硬化。

　　工业毒物或药物　长期或反复接触含砷杀虫剂、四氯化碳、黄磷、氯仿等，或长期使用某些药物如双醋酚汀、异烟肼、辛可芬、四环素、氨甲喋呤（MTX）、甲基多巴，可产生中毒性或药物性肝炎，进而导致肝硬化。黄曲霉素也可使肝细胞发生中毒损害，引起肝硬化。

　　循环障碍　慢性充血性心力衰竭、慢性缩窄心包炎可使肝内长期淤血缺氧，引起肝细胞坏死和纤维化，称淤血性肝硬化，也称为心源性肝硬化。

　　代谢障碍　如血色病和肝豆状核变性（亦称Wilson病）等。

　　胆汁淤积　肝外胆管阻塞或肝内胆汁淤积时高浓度的胆红素对肝细胞有损害作用，久之可发生肝硬化，肝内胆汁淤积所致者称原发胆汁性肝硬化，由肝外胆管阻塞所致者称继发性胆汁性肝硬化。

　　血吸虫病　血吸虫病时由于虫卵在汇管区刺激结缔组织增生成为血吸虫病性肝纤维化，可引起显著的门静脉高压，亦称为血吸虫病性肝硬化。

　　原因不明　部分肝硬化原因不明，称为隐源性肝硬化。

　　在我国，肝硬化主要是乙肝、丙肝等病毒性肝炎所致。因此，预防肝硬化首先要重视病毒性肝炎的防治。早期发现和隔离病人给予积极治疗。注意饮食，合理营养，节制饮酒，加强劳动保健，避免各种慢性化学中毒也是预防的积极措施。对于有上述病因而疑有肝硬化者应及时进行全面体检及有关实验室检查，争取在代偿期得到合理积极治疗，防止向失代偿期发展。定期体格检查，同时避免各种诱因，预防和治疗可能出现的并发症。

　　文/莫鹏（火箭军特色医学中心）

(责编：许晓华、李轶群)


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