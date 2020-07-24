7.28世界肝炎日，这篇全是“肝货”

近年来，除病毒引起的肝病外，各种非病毒性肝病，如酒精性肝病、脂肪肝、自免肝等发病率逐年上升，成为现代社会的“隐形杀手“。肝脏是人体是人体非常重要的器官，参与多种物质合成、代谢。因此肝脏受到损伤时会严重地影响身体健康、甚至危及生命。

2019年世界卫生组织调查显示，乙型和丙型病毒性肝炎影响到全球3.25亿人，每年造成140万人死亡；肝炎病毒感染者的人数比艾滋病病毒高9倍，这是仅次于结核病的第二大致命传染病。

7月28日是世界肝炎日，人民好医生邀请到首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任邢卉春教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家在线分享满满的“肝货”。

专家介绍

邢卉春，首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任，主任医师（二级）、北京大学教授、首都医科大学教授、博士研究生导师。

北京大学医学部传染病学系委员；首都医科大学传染病学系委员；中华医学会肝病学分会委员；中华预防医学会感染性疾病防控分会委员；中国中西医结合学会肝病专业委员会常委；北京医学会肝病学分会常委；中国医师协会北京感染病医师分会常务理事；中国医疗保健国际交流促进会肝胆疾病分会常委；

擅长

各种肝硬化肝功能失代偿期患者、肝硬化腹水（包括腹腔感染）、上消化道出血、肝性脑病、肝肾综合征、肝癌等。

肝炎的6大误区！

1、乙肝病毒会通过日常接触传播？

乙肝病毒有血液、母婴和性三中传播途径，日常生活里的一起用餐、工作、拥抱等行为并不会传播肝炎病毒。

2、乙肝病毒携带者没必要看医生？

在临床工作中经常见到首次就诊已是疾病晚期的患者。因此进行定期体检与咨询十分必要。

3、乙肝是不治之症？

目前乙肝有很好的抗病毒药物，多数情况下可以很好地控制病情，并让患者能够正常工作、学习、生活（包括结婚、生育）

4、小三阳“好”，大三阳“不好”？

大、小三阳只反映乙肝免疫标志物状态，并不代表病情轻重或传染性大小，应具体情况具体分析，没有好坏之说。

5、得了乙肝等于得了肝癌？

乙肝如果不及时进行治疗，很有可能恶化，最后成为肝癌。但并不是所有的乙肝都会发展成肝癌，在肝硬化患者中，每年有3-6%恶变为肝癌。

6、乙肝会遗传，不能结婚生小孩？

乙肝患者可以通过治疗控制病情，在肝功能稳定的情况下结婚、生育。

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