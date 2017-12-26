正确对待肺部小结节防治肺癌侵袭

肺癌是我国发病率最高的恶性肿瘤，每年新发肺癌患者70万人。肺癌位居肿瘤死亡率第一位。肺部小结节被认为可能是癌前病变或早期腺癌的征象，因此，早期发现并正确对待肺部小结节，以及认识肺癌早期症状，防治肺癌侵袭，每个人都有必要仔细了解。

哪些人容易患肺小结节？

（1）长期吸烟，烟龄超过20支/天×20年以上者，或长期被动吸烟；（2）长期厨房油烟接触；（3）年龄在40岁以上；或伴有胸痛、咳嗽、痰血等呼吸道症状；（4）有肿瘤家族史，尤其是肺癌家族史。

一般来说，肺部小结节多发生于肺外周。肺部小结节的易发人群首选低剂量胸部平扫螺旋CT筛查。肺癌常规检查有CT、胸片、血液肿瘤标记物、痰脱落细胞、支气管镜等。低剂量螺旋CT病人接受辐射剂量为常规CT的1/6，仅为一张胸片的剂量。大家不必为辐射剂量而担忧。

肺部小结节究竟是什么？

肺部小结节是指肺实质内圆形或类圆形、境界清楚或模糊、较小的局部性的病灶，在CT上表现为肺部个别出现的白色小圆点。

肺部小结节分成良性和恶性，恶性率约为73%，主要是肺腺癌；良性率约为27%，许多良性疾病也可以表现为小结节，常见的有肺炎、肺结核、血管瘤、肺曲霉菌病等。一般来讲，钙化结节多属良性病变；实性结节大多是恶性；磨玻璃结节多属恶性，根据大小及含磨玻璃成分的多少可区分其恶性程度。薄层CT扫描和三维重建技术是目前鉴别肺部小结节的最可靠方法，通过病灶大小和CT值可以预判小结节的良恶性程度。

发现小结节该怎么办？

随着影像学尤其是螺旋CT的发展和日益普及，肺部微小结节性病变的发现率明显提高，小于2毫米的肺小结节都能被发现。发现了小结节要不要马上治？医学专业的意见是，先别着急。根据结节的大小和密度，采用不同的策略，避免过度治疗。

肺部小结节处理的基本原则是：小于等于5毫米的结节，95%以上属于良性，只需每年随访；6-8毫米的结节，每半年随访；如果不发生变化，就可以一直观察下去，不需要手术治疗。如果在随访过程中，病灶大小和密度增加，或出现空泡征、血管征等恶变迹象，可以判断为恶性，需要及时手术，手术通常可以根治。大于8毫米的结节，一般建议手术治疗。

早期肺癌术后要放化疗吗？

早期肺癌的治疗应采用胸腔镜微创手术，包括胸腔镜手术和达芬奇机器人辅助胸腔镜手术。胸腔镜微创手术具有手术视野更精细、术后疼痛轻、影响肺功能小、对机体免疫系统影响小等特点。胸腔镜微创手术后，尤其是老年患者，提倡术后早期下地，鼓励早期恢复饮食，减少补液量，以利于快速康复。

早期肺癌患者在门诊做完各项术前检查后，一般手术住院仅需四天三晚。入院后当天进行术前评估，第二天在全身麻醉下接受胸腔镜手术，手术当天即可下床活动，术后第二天拔除胸腔引流管，术后第三天上午出院回家休养。

绝大部分与小结节有关的肺癌手术，术后病理证实属于早期肺腺癌或癌前病变的，通过手术治疗可以根治，术后不必放化疗。早期肺癌术后应定期随访，术后三月、六月、一年各随诊一次，一年后每年复查一次。平时注意保持心情舒畅，合理锻炼，保持机体免疫功能正常，就可以了。

周谦君（上海交通大学附属胸科医院肿瘤外科副主任医师）