肾是身体的“毒素清理官”，护肾我们应该怎样做？

慢性肾脏病是当代全球危害人类健康的重大疾病。发病率高、致残率高，患病后医疗费用高、合并心血管病的危害性高。什么人容易得肾脏病？肾脏病患者在饮食上应该注意什么？

12月25日（周一）10:00，北京大学人民医院肾内科主任左力教授将做客由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端，进行视频、图文直播，在线解答肠道相关问题。如果您有肾脏方面的问题，快来提问吧！

专家简介：

左力，男，1964年生，北京大学人民医院肾内科主任、教授、博士生导师。中国医院协会血液净化中心管理分会主任委员，中国医疗设备协会血液净化设备技术委员会主任委员，《中国血液净化》杂志副主编。

擅长：急慢性肾病，急慢肾功能衰竭，血液净化

出诊时间：周四下午，周五上午

不同病因的肾病饮食要求大不同

对于慢性肾病的患者，饮食上有哪些需要注意的呢？不同成因的肾脏病患者，饮食要求也不是特别一样。比如肥胖可引起肥胖相关的肾病，这是因为肥胖者往往体重大，总体来说代谢旺盛，代谢废物对肾脏构成的负担大。这种患者需要通过减少热量摄入来减肥。有大量蛋白尿的患者，应适当地多吃一些蛋白，否则因蛋白从尿中不断大量丢失，低蛋白血症就很难纠正。蛋白是维持身体的体力和维持免疫系统功能的很重要的营养物质，低蛋白血症很容易引起感染。另外，对于那些肾功能已经下降到一定程度的慢性肾病患者，饮食限制要更严格，一是为了减轻肾脏负担、延缓肾病进展；二是为了避免一些对生命有威胁的代谢废物在体内蓄积。

此外，要特别提醒的是，健康人在日常饮食中也需要注意，不要顿顿大鱼大肉、大吃大喝，正常的身体代谢不需要这么多营养物质，超量摄入只会导致肥胖、增加代谢废物的产生和肾脏的负担。

腰酸背痛血尿水肿 小心急性肾炎

急性感染的潜伏期过去之后发生肾炎时，患者可能感觉到腰背酸痛，这是肾脏变大牵拉肾脏被膜导致的；有的时候患者还会有肉眼可见的血尿、尿量减少、水肿；尿量减少可导致水在体内储留，导致肺淤血，患者会有憋气的感觉，觉得气不够用。

如果是慢性肾炎，则早期症状并不十分明显，可以没有任何症状。慢性肾炎可以通过体检查出。健康体检时一定要做尿常规检查，如果间隔三个月的两次检查都能发现尿中有红细胞或蛋白，就能确定慢性肾脏病的诊断，确诊后还需要进一步查找慢性肾病的原因。

保护肾脏 不要乱服保健品

中医的体系里，有强肾的说法，所以很多人喜欢通过服用保健品来强肾。其实中医里的“强肾”不是我们现代意义俗称的“腰子”，是包括整个泌尿系统和生殖系统。中医的护肾不是保护“腰子”，是保护整个泌尿和生殖系统。对西医而言，要保护肾脏，就要尽量降低肾脏的工作负担，包括减肥、食量控制、不乱用药物等。大多数药物是从肾脏排泄的，在考虑药物的肾脏保护作用的同时，也应该考虑它给肾脏带来的负担。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！