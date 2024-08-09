“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“最后几单，手慢又要等一年”“3、2、1，上链接”……近两年，随着直播带货市场规模快速增长，其中一些消费乱象也暴露出来。

近日，中央网信办专门印发通知，在全国范围内部署开展为期1个月的“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”专项行动。本次专项行动重点整治五类突出问题，其中“编造虚假场景人设，无底线带货营销”“欺骗消费者，销售假冒伪劣商品”等问题被点名。

网友通过“人民投诉”反映在直播间购买的饰品主播宣称足银被鉴定实为铜镍合。（“人民投诉”用户投诉截图）

“直播间主播介绍为999足银，我购买完自费复检鉴定结果是铜镍合”“直播间说的天花乱坠，报了旅行团后实际体验与宣传不符”“直播间购买儿童学习机明确承诺一年换新，现在使用不足六个月出问题，商家却失联了”……人民网“人民投诉”梳理发现，近期平台上涉及珠宝首饰、化妆品、旅游产品、在线培训等直播消费投诉较多，具体问题大多聚焦于——商品虚假宣传、饥饿营销、以假乱真；产品以次充好、货不对板；虚标价格、优惠夸大等；售卖时承诺可随时退，收到货后却设置障碍难退款、售后服务缺失等。

近期网友涉及直播购物相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

针对上述问题，7月1日正式实施的《消费者权益保护法实施条例》也有相关规定：

直播营销平台经营者应当建立健全消费者权益保护制度，明确消费争议解决机制。发生消费争议的，直播营销平台经营者应当根据消费者的要求提供直播间运营者、直播营销人员相关信息以及相关经营活动记录等必要信息。

直播间运营者、直播营销人员发布的直播内容构成商业广告的，应当依照《中华人民共和国广告法》的有关规定履行广告发布者、广告经营者或者广告代言人的义务。

结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒广大消费者注意：

√观看直播时，及时查看直播平台公示的商家信息，查看其是否有营业执照和相关行政许可，如果平台没有公示商家证照信息，建议尽量不要购买其商品或服务。

√在直播间购物或者点击视频链接购买商品时，要充分了解、核实商品信息（商品的质量、性能、售后服务等），不要轻信主播对产品功效的宣传和超低价承诺。仔细确认下单店铺的账号认证主体，找准相对方，明智购物、理性购物。

√要保存好直播视频、聊天记录、订单截图、支付凭证等证据，遇到问题及时联系商家和直播平台协商解决。

√如果沟通协商、投诉举报均无法解决问题，可以向当地消协组织或市场监管部门投诉，也可以申请仲裁或到法院提起诉讼，依法维护自己的合法权益。

中消协在发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》中指出，直播电商、新型网络营销等的相关法律法规和标准规范有待健全，部分平台数据造假、低俗“带货”、诱导私下交易等问题需要加紧治理。目前存在的直播带货乱象仍需各方合力共治。

在“人民投诉”平台上，与直播消费有关的问题已有部分得到解决——

网友用户45132146投诉：在抖音平台杨哥美妆甄选店购买了三支迪奥口红794元。后经上海中检鉴定为假货，平台客服提出给我退一赔三再附加鉴定费及快递费。之后客服又推翻之前约定，拒不履行承诺也不做处理。

机构回复：经核查，平台已致电与您联系并告知处理方案，提供894元+鉴定费用500元+运费13元+运费16元=1423-1=1422元，已经到账，与您达成一致。

网友用户55579026投诉：我6月在直播间购买的旅游项目，主播承诺不去随时退，我就下单了，但我行程有变没时间去了，打电话要求退款，他们却说要扣手续费，具体多少没说，也不联系我了，我要求退全款。

机构回复：您好，平台申请心意补偿798.40元，感谢您的理解和支持。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

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(责编：董童、高雷)