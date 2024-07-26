“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

2万多元买来的空调，在网上找了维修师傅上门，对方收了8600元维修费却没修好。近日，“女子找第三方花8600修空调还没修好”的新闻引发热议。

盛夏来临，湿热交加，空调、冰箱等“清凉”家电报修量明显增加，维修服务需求相应上升。人民网“人民投诉”近期梳理平台内容发现，涉及家电维修服务的投诉数量居高不下。问题主要聚焦在：“李鬼”套路泛滥，网络平台搜索出来的品牌维修非官方品牌售后；维修人员技术参差，相同空调被不同师傅“判”出多种毛病；小“病”大修、没“病”乱修，空调加氟与否全由维修师傅“演技”决定；巧立名目乱收费，事前宣称免费安装，上门后却层层收费；二手零部件冒充新部件，百十块钱能解决的问题被“修出”上千元；标价成摆设，维修时自设“陷阱”故意弄坏机器，导致小“病”最终成大“病”等。

消费者通过“人民投诉”反映在信息服务平台搜到的空调维修服务，花了上千没有解决问题，维修方失联。（图片来自“人民投诉”用户）

近些年来，信息不对称、行业缺乏统一收费标准等因素导致家电维修服务“坑”多难避，成为消费者维权投诉的“重灾区”。

中消协发布的《2023年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，售后服务在各类消费者投诉中位居榜首，占比34.6%，其中家用电子电器类投诉15.8万件，比例最大。

数字背后，是行业屡被曝光的暗藏猫腻。挨过“宰”的消费者不禁感叹：“这样的上门维修让人不敢修！”

结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”建议消费者——

·走正规渠道通过品牌厂商服务报修。

不轻信小卡片广告，不轻信网上未经官方认证的信息，不随便在路边和小区周边找所谓的品牌授权服务网点。可通过家电使用说明书找到相应品牌售后维修电话，或通过查询品牌官方网站或公众号、拨打官方客服电话等途径，了解品牌家电官方维修门店或售后服务点。

·仔细核对上门服务人员相关信息。

要求对方出示证件信息，并做好记录，以备查询和追溯。仔细辨别查看维修单或者服务报告，品牌官方维修单通常会印有品牌标识水印，报告单上打印条形码，且明确收费项目及价格，而“山寨”维修店一般提供手写工单或针式打印工单。

·强化自我保护意识。

维修完毕，及时索要维修服务凭证和收费发票，一旦发生消费纠纷，便于维权时使用。

在“人民投诉”平台上，有关家电维修相关投诉已得到妥善解决——

网友用户42485613投诉：“搜不到电视频道，各方推脱打太极不上门维修。”

机构回复：“已核实相关部门处理完成。”

网友用户49969458投诉：“扫地机器人出现异常，售后拆机表示主板进水损坏，要求自费维修。”

机构回复：“给与维修折扣，客户接受付费维修，达成一致。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

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(责编：曹淼、高雷)