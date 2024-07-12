人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

人民投诉·一键维权

消费曝光台|易开难关套路多 APP自动续费乱象频发

2024年07月12日08:41 | 来源：人民网
小字号

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

因误操作升级为会员并开通服务，未收到提醒被直接扣费；想体验短期会员待遇，却因不知情默认勾选服务协议中的自动续费选项，直到扣费才发觉……如今，一些APP和平台常以“首次试用免费”“连续包月/包年优惠”等“福利”吸引消费者，当消费者遭遇套路后直呼“上当”。

近期，一直饱受上述问题困扰的消费者终于等来了好消息。

7月1日正式实行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》明确规定，经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。

对此业内人士指出，该条例规范了经营者行为，有望遏制这一乱象。同时，“以显著方式提醒消费者注意”的方式将知情权和选择权还给了消费者。

对于消费者而言，同意自动续费，是为了更方便、更划算。可近年来APP和平台的套路越发多样，许多消费者都被部分经营者设置的“暗箭”所伤。

“平台在卸载并解除了会员续费后，竟然在我未同意的情况下连续通过所谓的自动扣费服务扣除我10个月的会费。”在人民网“人民投诉”平台上，涉及会员自动续费的投诉数量也一直居高不下。问题大多聚焦于——

在会员不知情下，未提醒、未经同意自动扣费；以免费试用、低价体验诱导充值后，变相强制开启用户扣（续）费服务功能；开通会员在期限内用完后仍继续被扣费；APP自动续费开通标识不清楚，取消步骤多、流程复杂；自动续费悄然涨价，花的钱反而更多等等。

网友涉及会员自动续费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

网友涉及会员自动续费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

“人民投诉”梳理发现，针对上述问题，相关部门早已纳入监管范围。例如，《网络交易监督管理办法》第十八条规定，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前五日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选择；在服务期间内，应当为消费者提供显著、简便的随时取消或者变更的选项，并不得收取不合理费用。

2023年2月，工信部发布《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，明确采取自动续订、自动续费方式提供服务的，应当征得用户同意，不得默认勾选、强制捆绑开通。在自动续订、自动续费前5日以短信、消息推送等显著方式提醒用户，服务期间提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径。

“人民投诉”结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容提醒广大消费者：

√选择服务时要仔细查看相关协议或自动续费条款提前扣款的时间，以及是否有随时取消自动续费的选项。

√若无长期使用意向，消费者需注意及时取消自动续费功能。

√对于条款中的不明确之处，要与客服确认并留存证据。

√遭遇“被自动扣费”，在续费条款未经合理提示或说明时，或存在明显损害消费者合法权益的情况下，消费者可以主张解除相关合同，即要求退款。

此外，业内专家也建议，可以通过大数据分析用户投诉、举报的信息，以此为监管方向和线索，积极监管、整治。通过媒体舆论监督、消保组织消费监督、行业组织强化自律、相关部门曝光典型案例等方式，群策群力推动问题源头治理。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

· 消费曝光台|强收费、被拼车、转私单……网约车出行省心变闹心？

· 消费曝光台|发霉变质、吃出异物、退赔难……夏日“舌尖”消费擦亮眼

· 消费曝光台|套餐变套路 装修“水太深”如何躲开陷阱？

· 消费曝光台|低价陷阱、兑退纠纷……“囤旅游”不全是“真香”

· 消费曝光台|“熊孩子”玩游戏氪金，这钱可以退吗?

· 消费曝光台|“0元购”“捆绑销售”……这些买车套路要认清

· 消费曝光台|“柱子票”“被调剂”……近期演出票务乱象“抬头”

·货不对板、涨价退单 别把民宿经营做成“一锤子买卖”

·“五一”出行消费遇到堵心事儿？来这里吐槽

·3月消费投诉热点：3C家电质量、售后问题凸显 网约车变“乱约车”

·3·15特别报道|  人民网“人民投诉”平台发布“3·15”消费维权数据报告

· 孩子打赏9万多，“人民投诉”帮追回

(责编：董童、高雷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部