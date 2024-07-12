“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

因误操作升级为会员并开通服务，未收到提醒被直接扣费；想体验短期会员待遇，却因不知情默认勾选服务协议中的自动续费选项，直到扣费才发觉……如今，一些APP和平台常以“首次试用免费”“连续包月/包年优惠”等“福利”吸引消费者，当消费者遭遇套路后直呼“上当”。

近期，一直饱受上述问题困扰的消费者终于等来了好消息。

7月1日正式实行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》明确规定，经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。

对此业内人士指出，该条例规范了经营者行为，有望遏制这一乱象。同时，“以显著方式提醒消费者注意”的方式将知情权和选择权还给了消费者。

对于消费者而言，同意自动续费，是为了更方便、更划算。可近年来APP和平台的套路越发多样，许多消费者都被部分经营者设置的“暗箭”所伤。

“平台在卸载并解除了会员续费后，竟然在我未同意的情况下连续通过所谓的自动扣费服务扣除我10个月的会费。”在人民网“人民投诉”平台上，涉及会员自动续费的投诉数量也一直居高不下。问题大多聚焦于——

在会员不知情下，未提醒、未经同意自动扣费；以免费试用、低价体验诱导充值后，变相强制开启用户扣（续）费服务功能；开通会员在期限内用完后仍继续被扣费；APP自动续费开通标识不清楚，取消步骤多、流程复杂；自动续费悄然涨价，花的钱反而更多等等。

网友涉及会员自动续费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

“人民投诉”梳理发现，针对上述问题，相关部门早已纳入监管范围。例如，《网络交易监督管理办法》第十八条规定，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前五日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选择；在服务期间内，应当为消费者提供显著、简便的随时取消或者变更的选项，并不得收取不合理费用。

2023年2月，工信部发布《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，明确采取自动续订、自动续费方式提供服务的，应当征得用户同意，不得默认勾选、强制捆绑开通。在自动续订、自动续费前5日以短信、消息推送等显著方式提醒用户，服务期间提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径。

“人民投诉”结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容提醒广大消费者：

√选择服务时要仔细查看相关协议或自动续费条款提前扣款的时间，以及是否有随时取消自动续费的选项。

√若无长期使用意向，消费者需注意及时取消自动续费功能。

√对于条款中的不明确之处，要与客服确认并留存证据。

√遭遇“被自动扣费”，在续费条款未经合理提示或说明时，或存在明显损害消费者合法权益的情况下，消费者可以主张解除相关合同，即要求退款。

此外，业内专家也建议，可以通过大数据分析用户投诉、举报的信息，以此为监管方向和线索，积极监管、整治。通过媒体舆论监督、消保组织消费监督、行业组织强化自律、相关部门曝光典型案例等方式，群策群力推动问题源头治理。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

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（本期编辑：董童）

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(责编：董童、高雷)