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消费曝光台| 花1万多祛斑全脸过敏！暑期医美“热”里藏风险

2024年08月02日09:58 | 来源：人民网
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“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

进入暑期，医美机构里来咨询的毕业生、大学生消费者显著增多，水光针、瘦脸针、光子嫩肤、点痣、祛斑祛痘等“轻医美”项目颇受欢迎。为了在开学季、求职季“惊艳亮相”，不少学生族选择在暑期长假中“偷偷变美”。殊不知，在“变美”消费中一不留神就会掉入“陷阱”。

消费者通过“人民投诉”平台反映被祛痘机构诱导购买与祛痘无关的套餐项目。（图片来自“人民投诉”用户）

消费者通过“人民投诉”平台反映被祛痘机构诱导购买与祛痘无关的套餐项目。（图片来自“人民投诉”用户）

“皮秒祛斑消费1万多，不仅没改善，脸部却发红发痒起疙瘩，被诱导再买8000元升级疗程”“说是300-500的活动价纹眉，结果被忽悠最终花了6988元”“未按规定用药，以次充好，签字和手术操作医生不是同一人”……在人民网“人民投诉”平台上，近期涉及医美领域消费问题主要集中在：“免费”或低价诱导进店，体验中二次收费；夸大或虚假承诺效果，后期维权难；被诱导医美贷、升级办卡或长期消费；虚构医生资质和专业度，产品或服务以次充好、以假充真；预付办卡未消费或未达预期效果退费难。

网友涉及医美机构虚假宣传、诱导消费、致伤客户、违约不退费等消费侵权的相关投诉。（“人民投诉”用户投诉截图）

网友涉及医美机构虚假宣传、诱导消费、致伤客户、违约不退费等消费侵权的相关投诉。（“人民投诉”用户投诉截图）

针对暑期医美升温趋势，特别是“轻医美”市场消费乱象，结合多地消协和相关整形美容协会发布的消费提示，“人民投诉”建议消费者——

在甄选医美项目时，应选择正规医美场所、正规医生和正规产品，三者缺一不可。

一是正规场所“证”“照”齐全。根据《医疗美容服务管理办法》规定，美容医疗机构不仅要取得营业执照，必须经卫生行政部门登记注册并获得《医疗机构执业许可证》后方可开展执业活动，同时须在诊疗范围内明确医疗美容项目。

二是正规医师。只有拥有执业资格且经执业医师注册机关注册的医师，才可以实施医疗美容项目。可登录“国家卫生健康委”官网（http://www.nhc.gov.cn/）查询医生执业注册的信息，认准有资质的医生为你进行诊疗。

三是查验产品批文。查医学美容机构使用的药品和医疗器械是否已经依法注册，如果是进口药品或医疗器械必须有中文标签及说明书。查医疗美容使用的产品，是按照医疗器械注册的，如注射用透明质酸钠（俗称玻尿酸）、假体等，包装上应有医疗器械批准文号；按照药品注册的，包装上应有药品批准文号。消费者可登录国家药品监督管理局网站（https://www.nmpa.gov.cn）查询医疗器械或药品真伪并核实相关批准文号，自觉抵制假冒伪劣、“三无产品”或来源不明的医疗器械、药品。

在签约、付款环节更要慎之又慎：

要留意医疗美容机构开展项目和收费的公示。在消费后及时索要发票（或收据），同时还需保留好术前术后照片、沟通记录、服务合同、手术过程医师签字单据等。

预付消费须谨慎签订合同。消费者应事前货比三家，多方比较价格、服务和合同条款等，切勿听信口头承诺，避免冲动消费，一次性购买预付卡的金额不宜过高、周期过长。要详细了解预付式消费服务内容等条款，明确办卡费用、使用期限、适用项目及退款、转让条件等。

拒绝各类套路贷款。《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》（银保监办发〔2021〕28号）明确，小额贷款公司不得向大学生发放网络贷款，放贷机构外包合作机构不得采取虚假、引人误解或诱导性宣传等不正当方式诱导大学生超前消费、过度借贷，不得针对大学生群体精准营销，不得向放贷机构推送引流大学生。

如果在美容过程中发生纠纷，与医疗美容机构协商不成的情况下，可拨打12345或12315等进行投诉举报，或向当地消协组织反映，组织调解。如遇医美机构的违法违规行为，可向卫生行政部门投诉举报。如遇医美机构使用医疗器械、药品等的质量问题，可向市场监管部门投诉举报。若医美机构涉嫌非法行医、造成严重损害后果的可向公安机关报案。若协商调解不成，也可向法院提起民事诉讼，依法维护自身合法权益。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：崔元苑）

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(责编：崔元苑、吕骞)

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