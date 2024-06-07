“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“这个酒店的可拆分用通用房券太划算了！我一口气囤了20多张，囤完了券直接拿来预约，接下来到9月份的双休日都能带娃出去玩了”“在直播间购买3160元双人北京5天4晚旅游，购买的时候承诺‘现在囤票暑假不涨价’，结果临时涨价了”……

价格优惠、有效期长、出行前随时可退，越来越多的人爱上了“囤旅游”。“机票+酒店、酒店+门票”等优惠套餐产品应有尽有，“避暑游”“梦境游”“研学游”“亲子游”“生态游”等各种主题、线路类型丰富。但就像前面的两个案例，在火爆的“先囤后约”模式下，有人直呼“真香”，有人也踩了“坑”。

在人民网“人民投诉”平台上有不少涉及“囤旅游”的投诉，问题多聚焦于：购买后预约难，或设置兑换门槛，周末、节假日需要加价兑换；商家为涨价擅自退单退款，或售卖虚假套餐，平台不监管；产品使用规则解释随意，用户部分权益被限制，不能叠加会员积分；商家以“登记信息即核销使用”欺诈客户，拒绝退款或直接失联；直播间低价诱导购买，承诺一价全包，线下实际需要补差价、买保险；“不消费随时退”条款暗含猫腻，“随心买”之后不能“随心退”，各种标识和提示在购买时不醒目不规范；实际服务项目、质量与购买承诺不符，货不对板，售后退赔难。这些乱象让不少消费者 “囤旅游”的兴致和体验大打折扣。

消费者通过“人民投诉”平台反映直播间购买的旅游团票违约不退全款问题。（图片来自“人民投诉”用户）

端午游后连着暑期游，旅游消费旺季来临，如何让消费者“囤”得放心、省得开心、玩得舒心，尽量避坑？“人民投诉”在此建议消费者：

√考察商家信誉，谨防无法兑现风险。很多时候，同一款优惠的旅游产品可能会在不同的平台销售。最好选择大品牌公司、给予售后保障的大平台推出的产品。

√不要盲目追求“低价”，要注意退改规则。部分预售的旅游产品虽然比较便宜，但通常都有比较严格的使用规定。一定要确定能够出行再购买。在购买时要看清楚退改规定，如果觉得条件太苛刻，建议不要冲动抢购。

√对“不约可退”的产品，关注是否包含自动退款。如果产品囤得较多，可能会忘记自己购买的产品。因此，除了“不约可退”的条款外，最好所购买的产品可以“自动退”。[01]

在人民网“人民投诉”平台上，有关“囤旅游”遭遇侵权的问题不少已得到妥善解决——

网友用户01069716投诉：“平台上购买囤购北京5天4晚游，买的时候说不涨价，结果涨价了。”

机构回复：“客户认可平台补偿方案，关于处罚商家问题已告知。”

网友用户9170892投诉：“购买旅行社的旅游票，直播间里宣传不用随时退，被诱导登记信息后发现要补差价，不是落地零自费。”

机构回复：“订单问题已处理完成，支持25%退款，同时协助申请部分补偿。”

网友用户85532352投诉：“平台上预订‘机票+酒店’套餐，在未入住且提前3-4天通知的情况下全额收房费”

机构回复：“主管已电话联系处理机票事宜。”

……

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欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

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（本期编辑：崔元苑）

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(责编：崔元苑、高雷)