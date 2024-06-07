人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

人民投诉·一键维权

消费曝光台|低价陷阱、兑退纠纷……“囤旅游”不全是“真香”

2024年06月07日07:58 | 来源：人民网
小字号

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“这个酒店的可拆分用通用房券太划算了！我一口气囤了20多张，囤完了券直接拿来预约，接下来到9月份的双休日都能带娃出去玩了”“在直播间购买3160元双人北京5天4晚旅游，购买的时候承诺‘现在囤票暑假不涨价’，结果临时涨价了”……

价格优惠、有效期长、出行前随时可退，越来越多的人爱上了“囤旅游”。“机票+酒店、酒店+门票”等优惠套餐产品应有尽有，“避暑游”“梦境游”“研学游”“亲子游”“生态游”等各种主题、线路类型丰富。但就像前面的两个案例，在火爆的“先囤后约”模式下，有人直呼“真香”，有人也踩了“坑”。

人民网“人民投诉”平台上有不少涉及“囤旅游”的投诉，问题多聚焦于：购买后预约难，或设置兑换门槛，周末、节假日需要加价兑换；商家为涨价擅自退单退款，或售卖虚假套餐，平台不监管；产品使用规则解释随意，用户部分权益被限制，不能叠加会员积分；商家以“登记信息即核销使用”欺诈客户，拒绝退款或直接失联；直播间低价诱导购买，承诺一价全包，线下实际需要补差价、买保险；“不消费随时退”条款暗含猫腻，“随心买”之后不能“随心退”，各种标识和提示在购买时不醒目不规范；实际服务项目、质量与购买承诺不符，货不对板，售后退赔难。这些乱象让不少消费者 “囤旅游”的兴致和体验大打折扣。

消费者通过“人民投诉”平台反映直播间购买的旅游团票违约不退全款问题。（图片来自“人民投诉”用户）

消费者通过“人民投诉”平台反映直播间购买的旅游团票违约不退全款问题。（图片来自“人民投诉”用户）

端午游后连着暑期游，旅游消费旺季来临，如何让消费者“囤”得放心、省得开心、玩得舒心，尽量避坑？“人民投诉”在此建议消费者：

√考察商家信誉，谨防无法兑现风险。很多时候，同一款优惠的旅游产品可能会在不同的平台销售。最好选择大品牌公司、给予售后保障的大平台推出的产品。

√不要盲目追求“低价”，要注意退改规则。部分预售的旅游产品虽然比较便宜，但通常都有比较严格的使用规定。一定要确定能够出行再购买。在购买时要看清楚退改规定，如果觉得条件太苛刻，建议不要冲动抢购。

√对“不约可退”的产品，关注是否包含自动退款。如果产品囤得较多，可能会忘记自己购买的产品。因此，除了“不约可退”的条款外，最好所购买的产品可以“自动退”。[01]

人民网“人民投诉”平台上，有关“囤旅游”遭遇侵权的问题不少已得到妥善解决——

网友用户01069716投诉：“平台上购买囤购北京5天4晚游，买的时候说不涨价，结果涨价了。”

机构回复：“客户认可平台补偿方案，关于处罚商家问题已告知。”

网友用户9170892投诉：“购买旅行社的旅游票，直播间里宣传不用随时退，被诱导登记信息后发现要补差价，不是落地零自费。”

机构回复：“订单问题已处理完成，支持25%退款，同时协助申请部分补偿。”

网友用户85532352投诉：“平台上预订‘机票+酒店’套餐，在未入住且提前3-4天通知的情况下全额收房费”

机构回复：“主管已电话联系处理机票事宜。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（扫码“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击图片“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：崔元苑）

· 消费曝光台|“熊孩子”玩游戏氪金，这钱可以退吗?

· 消费曝光台|“0元购”“捆绑销售”……这些买车套路要认清

· 消费曝光台|“柱子票”“被调剂”……近期演出票务乱象“抬头”

货不对板、涨价退单 别把民宿经营做成“一锤子买卖”

“五一”出行消费遇到堵心事儿？来这里吐槽

3月消费投诉热点：3C家电质量、售后问题凸显 网约车变“乱约车”

·3·15特别报道|  人民网“人民投诉”平台发布“3·15”消费维权数据报告

· 孩子打赏9万多，“人民投诉”帮追回

(责编：崔元苑、高雷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部