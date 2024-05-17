“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。即日起，“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

五月以来，文娱演出迎来高峰期。

据中国演出行业协会数据显示，仅“五一”假期，全国5000人以上大型营业性演出184场，与去年同比增长14.49%；观众人数260.29万人次，同比增长66.35%。

在演出经济活跃的同时，涉票务相关消费投诉、纠纷也大幅飙升。近期，#消保委点名林俊杰演唱会退票政策#等话题登上微博热搜。有网友在社交平台上吐槽，“花980元买的门票结果发现座位旁有一排很高的铁栏杆，挡住了主舞台，甚至连屏幕都看不到，直到演唱会结束也没人出面解决，体验感很差”。 还有网友直呼“自己买的内场票，一晚上都没找到林俊杰在哪儿”。

如今，抢票难、退转票难已成演出市场最大的消费痛点之一。

网友涉及演出消费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

在人民网“人民投诉”平台上，仅5月以来关于演出票务类投诉超百条，综合线上线下舆情观察：抢到了票却迟迟不出票；显示预售、配票中的订单无法退票，或要扣除高额手续费；系统跳票被“调剂”；虚假宣传“早鸟票”最优惠，临近演出降价不退差价；开盲盒式选座，“柱子票”“台阶票”“栏杆票”等影响观演体验；平台、票务、主办方权责不清，票务纠纷互相推诿；同一歌手演唱会不同地区退票政策不同；仍有主办方、平台门票“一刀切”式拒绝退改等问题被频繁曝光。

消费者通过“人民投诉”平台反映退款诉求与票务平台沟通无果。（图片来自“人民投诉”用户）

针上述典型问题，江苏省消保委在近日发布的《文娱演出市场消费投诉专项问题分析》中给出建议：

√ 票务平台、主办方：

·要进一步明示服务内容，在宣传页面明示演唱曲目、演出时长、演出人员等详细信息。

·主办方应预先检查座位是否符合观看条件，对可预见的“柱子票”之类的盲区票，有义务在布场时进行排除、特别标记或预留空位现场调换。票务平台可通过系统优化升级由消费者“盲选”座位转变为可选座模式。

·对于错购、不可抗力、特殊原因的退票问题，平台、主办方可适当扩大免费退票的范围，平台应在醒目位置公开退票规则，合理确定退票手续费、退票收费标准，并在付款时再次提示消费者。

√ 消费者：

·应仔细阅读购票及退票规则，提前做好行程安排，避免因安排不当引发风险损失；

·选择在官方渠道购票，避免上当受骗；

·保留好证据材料，以便后期维权；

·如果是由于主办方原因引发纠纷，影响消费体验，消费者可以向主办方协商退款，也可以向有关部门投诉；

·主办方、平台以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告，消费者因此遭受损失可要求赔偿。

与此同时，在“人民投诉”平台上，越来越多有关演出票错订，因客观原因无法到场、主办方临时取消或延期，票买贵等退票退款难问题得到了妥善解决。相关领域企业单位主动回应消费者诉求，平台在线纠纷解决机制成效进一步显现。

网友用户0645800投诉：“购买完发现下错单立即想要退款，摩天轮拒绝退款。”

机构回复：“您好，非常抱歉，订单已为您操作退款，请注意款项查收。”

网友用户83451145留言：“同一商品、猫眼售价为其他平台3倍，未设置退票功能，且拒不退票。”

机构回复：“我司已联系用户，沟通协调相关订单已协助退款，用户认可。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（扫码“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击海报或扫码“一键入驻” ↓↓）

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(责编：崔元苑、高雷)