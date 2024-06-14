“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

房屋装修进行了一大半，装修公司却无故“跑路”……日前，人民网“人民投诉”平台收到了一位来自江苏省昆山市的用户投诉。

该消费者此前与当地某装修公司签订了全包装修合同，并支付了7.7万元装修费。可装修未按约定时间完工，进程缓慢，之后公司突然人去楼空。“我拨打12345投诉，市场监管局工作人员确认，注册地址及经营地址均已无法找到装修公司。”该消费者如是说。

消费者通过“人民投诉”平台反映装修公司跑路，剩余工程包括全屋柜门、卫生间门等装修事宜未完成。（图片来自“人民投诉”用户）

其实，有着同样遭遇的消费者不在少数。公开报道显示，今年以来有多个家装机构分公司或经销商跑路，还有个别不良装修公司在短时间内聚收大量预付款后携款跑路，给消费者带来经济财产损失。“人民投诉”梳理发现，除闭店跑路外，目前平台上涉及家装消费类的投诉问题多聚焦于——

商家宣传“免费设计”“不满意不收费”，实则限制多多；装修材料以次充好，以假充真；合同承诺“一口价”，实际操作变相加钱；设计师专业性差，设计方案不合理，虚报错算不退款；装修效果图与实际不统一，无法认定“所见即所得”；商家拖延工期等影响入住进度难维权。

网友涉及家装消费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

针对上述问题，“人民投诉”结合多地消协和相关市场监管部门发布的“装修指南”提醒广大消费者，有装修意愿后应注意以下问题：

√选择装修公司时，务必要审查该公司的资质、信誉及相应注册资金，可通过网络查看公司有无“案底”。同时，货比三家，尽量选择已成规模或有较好口碑的装修公司，避免“踩坑”。

√签订合同时，对于装修项目、工期、材料名称及产品规格、数量、价款、付款方式和违约责任等均要明确约定。妥善保存好相关文件，切忌提前一次性付全款。警惕装修低价套餐，以免蒙受损失。

√重视合同细则约定，明确约定装修面积、开工竣工时间、装修材料品牌规格、装修设计图纸、付款条件、验收方式、装修合同变更、违约责任等重要细节条款。产生纠纷时，要及时通过拍摄视频或照片、公证等方式保留证据进行索赔。

√定期跟进装修进度，检查装修完成情况，通过拍照、录视频等固定证据分期付款。发生纠纷后，可通过与装修公司协商、向消费者协会和市场监督管理部门投诉、向人民法院提起诉讼等方式维权。

一直以来，广大消费者提及装修市场普遍有“水很深”的印象，一定程度反映出相关行业发育不成熟，个别乱象仍需监管部门、行业协会、企业单位等各方合力共治。在“人民投诉”上，与家庭装修消费有关的问题已有不少得到妥善解决——

用户69086327投诉：“全屋定制欺诈销售，以次充好调换板材。”

机构回复：“您反馈的问题已解决。”

用户19324670投诉：“定制橱柜交钱后未下单，未签合同，拒绝退款。”

机构回复：“已致电消费者核实，消费者反馈问题已处理完毕。”

用户16937575投诉：“装修承诺未到达设计要求无条件退款，结果以种种理由拒绝退款。”

机构回复：“已致电消费者核实，其已收到款项，问题处理完毕。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

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(责编：董童、高雷)