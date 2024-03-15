人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

3·15特别报道|  人民网“人民投诉”平台发布“3·15”消费维权数据报告

2024年03月15日08:26 | 来源：人民网
小字号

今年两会期间，“放心消费行动”成为热词，受到网友关注。今年政府工作报告提出，要“优化消费环境，开展‘消费促进年’活动，实施‘放心消费行动’，加强消费者权益保护”。

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户的幸福生活。又值“3·15”国际消费者权益日，回顾过去一年，我国消费者权益保护工作质效全面提升，但随着消费升级步伐加快和消费场景日益丰富，消费者权益保护工作也面临新形势、新挑战。

人民网“人民投诉”平台相关维权数据显示，一年来，伴随着文旅消费强劲复苏、新能源汽车热、线上线下消费场景融合发展、直播经济增长为新引擎等消费新亮点，消费维权也出现了一些新的热点问题：如，线上线下演出票务纠纷、旅游出行欺诈、新能源汽车质量参差、户外用品投诉增多等方面凸显；直播间虚假宣传、上门服务亟待规范、未成年人网游充值不退费、智能产品“不智能”等涉新服务、新模式、新场景的投诉量走高。同时，电商价格套路欺诈、家电售后服务乱收费、预付消费及在线培训退费难、App自动扣费等老问题仍待持续治理。

在扩内需、促消费背景下，新老问题交织，消费者权益保护工作任务重、挑战大。

2023年3月1日至2024年2月29日，“人民投诉”平台累计注册公众用户112159人，共收到投诉63560件，投诉量同比增加35.5%。数据显示，一年来，消费者通过平台维权渠道更顺畅，依法理性维权意识显著增强。

从各消费领域投诉比例来看，2023年3月以来，旅游31.69%、生活23.58%、房产20.84%、电商17.18%、汽车4.82%、游戏1.89%。

从数据可以看出，旅游、生活成“人民投诉”用户消费维权“热门”领域，其余依次为房产、电商、汽车、游戏。

根据“人民投诉”用户留言内容梳理，旅行社、演出票、酒店、机票、培训、直播间、违约、退款、物业、充值、保价、新能源汽车、上门服务、智能等入选年度维权高频词。

从“人民投诉”月度投诉量数据可见，在“3·15”节点前后，平台投诉量有所上升。随着理性消费意识成为主流，“618”年中大促前后维权量走势基本平稳。8月、10月、11月、12月、1月因演出市场火爆，节假日出游、购物等消费需求井喷释放，相关话题维权舆情热度持续走高，春节前投诉量达到峰值。

“人民投诉”平台投诉问题按性质分类，排名占比前几位的分别为：合同30.06%、安全17.5%、质量15.02%、虚假宣传10.22%、价格8.01%、售后6.5%、假冒3.91%。

通过对平台投诉数据分析，去年3月以来“人民投诉”消费维权主要呈现以下几大特点：

新消费热点不断涌现，伴随引发的投诉纠纷走高——

如今，“新消费”正成为经济发展的“加速器”，在满足消费多样化需求的同时，一些新业态成了消费风险高发地，一些侵权的新情形也逐渐曝光。

在“人民投诉”平台上，线上预付式旅游产品欺诈，违约不退定金，承诺服务无法兑现；演出票、电影票务平台一刀切拒退、盲选座位欺诈等；“上门”新场景服务质量参差不齐，虚假资质，收费不透明，平台监管缺位；短视频运营、学历提升等线上培训虚假宣传、诱导分期贷，退课退款无门以及艺术、健身等线下培训实体跑路；社交电商、微商、小程序、二手交易平台入驻门槛低，网购侵权现象泛滥；绿色智能生活消费热，扫地机、智能电视等智能变“智障”体验差；直播间营销内容低俗、虚假比价、流量造假，售后保障难；外卖送餐吃出异物、变质等食安问题，平台与入驻商户互推责；个人信息被用于网络刷单；共享消费（如充电宝、充电桩、按摩椅）收费不透明、多现价格“刺客”等消费热点问题反映多。

新消费模式参与主体多、门槛低且责任不清晰，导致霸王条款横行，售后难保障，加之侵权主体的隐秘性、临时性、随机性，给消费者维权和监管部门取证都带来了困难。因此，政府亟需填补顶层制度设计，及时规范涉新业态、新消费的经营活动；监管部门则应通过信息化、技术应用加强该领域监管力度，在探索中完善应急联动处理机制；经营者及平台应合法经营、规范经营。

“买的起用不起”？这些消费老问题有待长效治理——

根据“人民投诉”数据分析，2023年，电商网购、3C家电、买房购车、衣帽服饰、物业服务等领域仍是投诉重点。这些老问题事关民众日常生活和消费升级，消费者对这些领域长期存在的霸王条款、行业成规等容忍度进一步下降。

在“人民投诉”平台，投诉多体现为：电商购物“尾款”涨价不诚信、预售商品不价保、低价虚假宣传等；机票免费退改难、退改贵；电脑、手机产品质量硬伤多，售后“三包”难，维修乱收费；黄金珠宝饰品质量问题多，计价模式不透明；用户未知情下，平台单方面变更会员权益，优惠缩水或无法使用等；App设置条款将一次性订阅变更为长期续费、自动扣费，甚至以免费、低价诱导消费者开通自动续费功能“入坑”；新能源汽车充电难，智能系统故障多发；新房质量问题多，违规交付，租房平台违约不退押金；全屋定制、整体家装以次充好、增项加价、虚报错算等方面。这些经年“常见”问题不断放大，导致网友集中投诉和吐槽。

直击积弊，市场规范需下猛药，治理更需久久为功。这些问题的有效解决仍有待创新动态、长效监督机制，完善制度和标准，提升监管效力；更依赖于行业管理的有效探索，产业发展和技术进步；亟需通过大数据应用健全消费领域信用体系和社会监督机制。让广大消费者放心消费，让各类经营者公平竞争、诚信经营。

智能化维权体验提升，企业参与共治更积极——

科技进步为消费者权益保护提供了新工具。消费者通过“人民投诉”等在线智能维权平台，能够轻松地提交投诉、查询维权信息、获取消费指南等。利用相关平台技术，企业也可以实时监控平台上的消费者反馈，快速响应消费者的维权需求，同时分析数据，预防潜在的舆情风险。

2023年3月以来，“人民投诉”平台收到企业回复处理890件，可以发现，旅游在线平台、短视频电商、3C、新能源汽车、家居定制、智能生活等领域投诉回复率明显提升，用户对处理结果较满意，平台在线纠纷解决机制成效进一步显现。

其中，未成年直播间打赏主播，商家核实处理退款9万余元；装修未达设计要求无条件退款不兑现，商家退回定金；在线旅游平台拒绝退款未消费的酒店订单，操作退款5千余元；不同票务平台同一场次演出票价差3倍，“人民投诉”介入票务平台退票退款；新能源新车充不上电，达不到额定满电，厂家已为车主消除故障；不给旅行中途因病退团的客户退款，旅行社已将未产生的费用退还；商家以质保期一年为由拒绝对发生故障的扫地机器人售后，“人民投诉”介入商家完成维修服务……一年来，包含上述典型案例的各消费领域投诉通过“人民投诉”平台得到了有效解决，消费者实现了高效、高质量维权。

但需要审视的是，网购平台对代购、海外专营等类型商家欺诈监管不力；新房质量问题及交付违约延期；线上线下培训退费难；通信、保险服务乱收费、诱导消费；快递物流擅自“入柜”、丢损件赔付难；App乱扣费；个人信息泄露等领域，集中投诉量大，维权周期较长，因问题的复杂性及背后涉所相关产业的发展共性问题，较难有回应，或需要时间对全产业链进行“刮骨疗毒式”纠治。

综上，保障消费者权益，永远在路上！2024年是“消费促进年”，在消费需求日趋个性化、多样化、高品质的背景下，保障消费者权益，提振消费信心，需要充分发挥消费维权平台的作用，联合多方力量，从法律、政策、标准、舆论等多个维度为消费“排雷平坑”，让消费者少吃亏、少一些闹心和委屈，营造和谐的消费关系，打造更加安全放心舒心的消费环境，更好推动经济发展成果普惠共享。（李源、崔元苑、杨曦）

【平台简介】

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，覆盖PC端、手机移动端、微信小程序，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商、网络安全等重点消费领域，致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，助力消费者“一键维权”。2022年1月，平台入选由中国记协新媒体专业委员会评选的“中国新媒体公益2021十大优秀案例”。2023年12月，“人民投诉”入选由中国经济传媒协会发起的“2023年中国经济媒体融合发展应用创新典型案例”。

相关新闻：

3·15特别报道| @广大消费者，您的留言登上人民日报啦！

人民网“人民投诉”平台发布2023年十大消费维权热点

“护航银发消费”3·15系列策划：淀粉丸变身“复活丹”？警惕被养生噱头骗入“坑老”陷阱

(责编：崔元苑、高雷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部