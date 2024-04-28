“五一”出行消费遇到堵心事儿？来这里吐槽

“五一”假期临近，新一波消费高峰将至。结合去年“小长假”消费维权舆情分析，景区旅游、交通出行、酒店住宿、餐饮购物等方面消费者投诉较为集中。近期，“人民投诉”平台上关于“五一”出行消费投诉量有明显上升，例如“因五一期间行程改变，提前10天告知旅行社，不给退定金”“线上下单五一稻城亚丁五日游，因天气原因提前七天想取消订单，要被扣100%费用”“提前一个月预定五一期间的酒店，被平台擅自取消，重订后价格大涨”“旅行社五一澳大利亚八天游团期虚假宣传，实际只有六天”“商家未按直播间里承诺的提供五一期间往返的高铁票，而是4月30日的普通火车票”等等。

今年“五一”假期消费热度有望再度增长，带动消费市场进一步回升向好。为提升假日消费市场服务供给质量，营造诚信、放心、舒心的消费环境，即日起，人民网“人民投诉”平台将征集广大网友在“五一”期间“吃住行游购娱”消费方面的相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉”微信小程序留言、投诉、曝光。

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