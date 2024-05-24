“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。即日起，“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“这款车走贷款要比全款少8、9万元，把钱省下来干点儿啥不好？”如今，消费者在购买汽车时，汽车销售的类似推销说辞已屡见不鲜。

选择全款还是贷款，相信每位消费者在购车时都有不同的答案。近期发布的一项规定，或许会让买车的你思路更加清晰。

今年3月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。

与2017年相关规定“自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例分别为80%、85%”相比，新规意味着贷款最高发放比例可达100%，也就是说，消费者购车可至高享受真正意义上的“0首付”。

对此，有业内人士指出，放宽汽车贷款对于汽车市场以及整个消费市场来说是重大利好，将大大降低居民购车门槛。未来，一部分消费者买车可能获得全额贷款，消费需求将更加旺盛。

但值得注意的是，贷款买车背后也隐藏着不少套路和风险。

网友涉及汽车金融消费相关投诉问题。（“人民投诉”近期用户投诉截图）

在人民网“人民投诉”平台上，近期关于汽车金融消费类投诉数量有所抬头。“人民投诉”梳理发现，目前贷款买车存在多种“套路”：

套路1：虚假“0首付”。新规公布前，已有个别销售机构利用该噱头吸引消费者。但交易过程中，一些机构会利用消费者的不知情，把车辆做抵押或转卖给其他人，以各种理由拖延或拒绝交车。

套路2：虚假“0利率”。一些机构会以通过收取各种手续费、保证金等方式来变相收取利息，相关费用总和可能比正常利息还高。

套路3：利率优惠陷阱。个别机构会故意混淆年化利率、月化利率、日化利率概念，让消费者误以为享受了低利率优惠。

套路4：谎报贷款金额。在为消费者办理贷款时，一些机构会增加或减少贷款金额，并收取额外手续费或佣金，获取更多返点。

套路5：索要保证金。个别机构会要求消费者支付一定比例保证金，作为贷款担保或抵押，并承诺还清贷款后会退还。但现实中，机构又会以各种理由拒绝或推迟还款。

套路6：捆绑销售。有机构办理贷款时，强制或诱导消费者购买不必要、不合适的产品和服务。

针对上述问题，“人民投诉”提醒消费者，购车时：

1.理性消费，审慎评估自身偿还能力。根据自身能力选择合适的车型和贷款，不要盲目借贷，把债务水平控制在可负担范围内。

2.做足“功课”，选择资质齐全、信用良好的金融机构。对比、筛选出满足自身条件的选择，充分了解贷款总额、年化利率、还款周期及还款额度等细节。

3.明确细节，认真阅读贷款合同相关事项，避免引起纠纷。如遇乱收费等情况，应第一时间向有关部门投诉解决。此外，消费者购车时应充分估算购车成本，结合自身还款能力选择贷款额度，明确还款时点和期限，避免逾期影响个人征信。

在“人民投诉”上，已有不少汽车消费纠纷得到妥善解决——

网友用户65879525投诉：“线上App预付款购车定金5000元，无任何购车合同协议以及收款收据，购车定金不予退还。”

机构回复：“订单已完成退订。”

网友用户26785071投诉：“汽车4S店欺诈消费者，拒绝退订金。”

机构回复：“店端已于客户沟通，定金全额退还客户，客户认可。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（扫码“一键维权” ↓↓）

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（本期编辑：董童）

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(责编：董童、吕骞)