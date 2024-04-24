自我感觉年轻的人可能真的老得慢

虽然衰老是不可避免的自然现象，但在细胞层面上，它也是可塑的。在怀孕和承受压力期间，衰老会加速，但也是可逆的。然而，身体的感觉方式或功能与人们如何看待自己存在着不同。美国俄克拉荷马大学的健康科学家发现，人们对自己衰老的看法也会影响如何变老。

研究人员分析了“美国全国健康老龄化调查”中2006名50岁至80岁成年人的数据。参与者被询问他们认为自己相对于同龄人到底是显得年老还是年轻，以及是否经历过任何与年龄相关的歧视或积极的赞美。

分析结果显示，59%的受访者认为自己看起来比同龄人年轻，只有6%的受访者承认自己看起来比同龄人老相。因此，大多数人倾向于认为自己看起来比实际要精神矍铄。与男性相比，尽管更多的女性认为自己看起来比同龄人年轻，但她们往往也花了更多的时间和金钱，试图让自己看起来更年轻，只要她们能负担得起。然而，有1/3的受访者花了宝贵的时间和辛苦赚来的钱让自己看起来年轻，但他们并不总是排斥对衰老的负面评论或刻板印象。这些人既体验过年龄歧视，也收到过对他们年龄的积极肯定。那些收到更多与年龄相关的积极评论的人身心健康状况更好。另一方面，那些经受年龄歧视或负面评论的人身心健康状况较差。

发表在《心理与衰老》上的这项研究成果鼓励人们重新定义自己对衰老的态度。与其为了年龄增长而烦恼，不如更多地关注能做些什么事情来改善健康，如多运动、吃得健康、不吸烟、不喝酒等。养成健康的生活方式能对延缓衰老产生积极的影响。