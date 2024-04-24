牛奶这样喝，不仅损失营养，还可能会生病

牛奶富含钙质、蛋白质、维生素D等营养物质，是一种老少皆宜的饮品。不过，很多人喝牛奶并没有喝对，不仅大损营养，甚至还有致病风险。那么，日常哪些喝牛奶的习惯是错误的呢？大家可以对号入座一下，规避对我们健康有害的因素。

把牛奶当水喝有致病风险

牛奶饮用少了不能发挥作用，饮用多了同样有不良后果。

牛奶中蛋白质含量一般在3%-4%，脂肪含量为3%-5%，糖含量约5%，钙含量约1%。

把牛奶当水喝，意味着高脂肪、高能量饮食，喝4瓶牛奶（每瓶250克），就可摄入30-50克的脂肪！

而且，牛奶所含的脂肪中，有一半是饱和脂肪酸，当前大多数的人已经从肉类食物中摄入了不少饱和脂肪酸，如果饮食过量摄入饱和脂肪酸，可增加心血管疾病的风险。

用牛奶送服药物或降低药效

生活中有些人常常随意拿起手边的饮品送服药物，还有一些小孩子怕药苦，会拿牛奶送服。

送服药物最好用清水，不建议用牛奶，否则不仅降低了药效，还有可能对身体造成危害。

因为牛奶富含钙和镁等矿物质，可能会与药物发生化学反应，比如与抗菌药物喹诺酮类（某某沙星）、甲硝唑等形成不溶螯合物，还可影响铁、锌等补充剂的吸收；牛奶中含有乳糖，腹泻时喝牛奶可能会加重症状；牛奶富含蛋白质，可与葡萄糖酸钙、氢氧化铝等钙、铝制剂形成凝块……

总之，有很多药品都不能用牛奶送服，不同药物的具体情况要看一下说明书，并遵医嘱。

喝牛奶或加重食管反流

一些反流性食管炎患者常常吐酸水，希望喝牛奶能达到养胃的目的。

其实对一些患者来说，在发病期喝牛奶可能会导致胃酸增多，加重食道反流现象。

所以，患消化道溃疡或胃食管反流的朋友，不要喝太多的牛奶。如果经医生确认，当前病情状况可以适量喝一点牛奶的话，要将牛奶少量、分次饮用，不要喝凉牛奶。

乳糖不耐受者空腹喝牛奶更易腹泻

牛奶中的乳糖需要乳糖酶分解，如果体内乳糖酶活力不足，乳糖分解不完全，进入大肠后被大肠杆菌等细菌代谢发酵，会产酸、产气，甚至会导致腹痛、腹泻等不适。

我国约有三分之二以上的成年人体内缺少乳糖酶。空腹喝牛奶，或者一次性大量饮用牛奶，相对来说更容易产生腹胀、腹泻现象。

空腹喝牛奶后，牛奶在胃肠道通过时间加快，导致吸收效率略有降低。所以，喝牛奶时可以搭配些固体食物。

推荐成人每天摄入300-500克牛奶 喝牛奶记住“1+1”

《中国居民膳食指南》推荐一般成人每日饮用相当于牛奶300-500克的奶制品。

喝牛奶，可以记住“1+1”，比如早上一盒牛奶晚上一盒牛奶（250毫升一盒），或者早上一盒牛奶，下午或晚上一盒低糖酸奶。

对饮用一盒牛奶（250毫升）后就有腹胀和腹泻的人来说，则建议采用少量多餐的原则，将250毫升牛奶分两次或多次饮用，如果还不能耐受，可以尝试选择去乳糖的奶粉或舒化奶。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）