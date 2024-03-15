消费积分

虚假宣传

健身办卡

上门服务

社区物业

……

手机软件自动扣费

预付式消费商家跑路

家电维修售后乱收费

携号转网遇障碍重重

……

“盲订”汽车如何保障？

旅游出行如何舒心？

租房市场如何规范？

……

破解新能源汽车“充电难”

规范在线教育培训

整治医美乱象

2023年“3·15”以来

人民网“人民投诉”平台16条用户留言

20+个消费话题登上人民日报“读者来信”版面

用户投诉量年均增长25%！

又到了一年一度“3·15”

群众有来“信”

党媒有报道

“读者来信”版、“人民投诉”将持续联动

强化央媒舆论监督

助力守护每一次消费

共创百姓美好生活！

总策划：张毅 赵强

总监制：廖文根 孙海峰

制片人：彭波 章斐然 谢婷

监制：赵兵 高雷

记者：向子丰

文案：李源

制作指导：李佳 高子龙

摄像：吴婷 马天翼

剪辑：吴婷

数据整理: 崔元苑

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(责编：崔元苑、高雷)