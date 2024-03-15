3·15特别报道| @广大消费者，您的留言登上人民日报啦！
2024年03月15日07:52 | 来源：人民网
小字号
消费积分
虚假宣传
健身办卡
上门服务
社区物业
……
手机软件自动扣费
预付式消费商家跑路
家电维修售后乱收费
携号转网遇障碍重重
……
“盲订”汽车如何保障？
旅游出行如何舒心？
租房市场如何规范？
……
破解新能源汽车“充电难”
规范在线教育培训
整治医美乱象
2023年“3·15”以来
人民网“人民投诉”平台16条用户留言
20+个消费话题登上人民日报“读者来信”版面
用户投诉量年均增长25%！
又到了一年一度“3·15”
群众有来“信”
党媒有报道
“读者来信”版、“人民投诉”将持续联动
强化央媒舆论监督
助力守护每一次消费
共创百姓美好生活！
总策划：张毅 赵强
总监制：廖文根 孙海峰
制片人：彭波 章斐然 谢婷
监制：赵兵 高雷
记者：向子丰
文案：李源
制作指导：李佳 高子龙
摄像：吴婷 马天翼
剪辑：吴婷
数据整理: 崔元苑
相关新闻：
3·15特别报道| 人民网“人民投诉”平台发布“3·15”消费维权数据报告
3·15特别报道| 人民网“人民投诉”平台发布2023年十大消费维权热点
“护航银发消费”3·15系列策划：淀粉丸变身“复活丹”？警惕被养生噱头骗入“坑老”陷阱
(责编：崔元苑、高雷)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注