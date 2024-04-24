烧水除塑有方法 饮水安全新招揭秘

近期，《美国国家科学院院刊》发布了一项惊人研究，揭示每升瓶装水中平均含有约24万个可检出的塑料微粒。这些纳米级的塑料颗粒能够进入我们的肠道或肺部细胞，进而穿越血液，抵达心脏和大脑，甚至对孕妇而言，它们能穿越胎盘，进入胎儿体内。

那么，面对这样的污染，我们如何保障自己的饮水安全呢？把水烧开能否有效降低微塑料的含量呢？应急总医院消化内科兼感染疾病科主任、主任医师刘晓川为你揭秘如何通过烧水降低微塑料含量，让你的饮水更加安全。

把水烧开是一种简单有效降低微塑料含量的方法

近期关于瓶装水中微塑料的研究结果令人震惊，这让我们不得不重新审视我们的饮水习惯。对于大多数家庭来说，把水烧开是一种简单且有效的杀菌方法。

关于微塑料，烧开水确实能在一定程度上降低其含量。当水被烧开时，微塑料颗粒会与水中的碳酸钙结合，形成沉淀物。通过简单的过滤，我们可以去除高达84%的微塑料。因此，把水烧开再喝，确实是一个降低微塑料摄入的有效方法。

当水被加热至沸腾时，微塑料颗粒由于密度和大小的差异，会与水中的其他物质发生分离，一部分会沉淀到水底。因此，在烧开水之后，如果条件允许，我们可以使用过滤器或纱布进行简单的过滤，进一步减少水中的微塑料颗粒。

微塑料“潜伏”生活中 这些“防身术”你get了吗

保证饮水安全,你需要做这四件事

1.选择质量好的瓶装水：购买瓶装水时，注意查看产品标签和认证信息，选择有质量保证的品牌。避免购买来源不明或价格过于低廉的瓶装水。

2.定期更换水壶和水杯：即使是高质量的水壶和水杯，长期使用也可能磨损，导致微塑料产生。建议定期更换，保持清洁。

3.安装家用净水器：安装家用净水器可以有效去除水中的杂质和微塑料颗粒，提供更安全的饮用水。

4.使用不锈钢或玻璃材质水壶：烧水更安全，因为这些材质不易释放微塑料颗粒。

所以，我们要尽量避免使用塑料水壶，尤其是在高温下，塑料中的化学物质可能会加速分解，增加微塑料的风险。

生活中的这些常见场景稍加改变就可有效避免微塑料

使用可重复使用的购物袋：在购物时，选择可重复使用的购物袋代替塑料袋，既环保又时尚。

减少外卖和快餐的摄入：外卖和快餐包装中常含有大量塑料，不仅可能产生微塑料，还可能含有其他有害物质。尽量自己做饭，既健康又环保。

注意食品包装：购买食品时，注意检查包装是否完整，避免购买破损或变形的包装食品。

培养这些个人卫生习惯 帮你远离微塑料的侵害

1.使用天然洗漱用品。选择不含微塑料颗粒的洗漱用品，如天然成分的牙膏、洗面奶等。关注产品的成分表，避免购买含有微塑料的产品。

2.定期清洁皮肤。勤洗澡、洗手，保持皮肤清洁，尤其是在接触可能含有微塑料的物品后。避免用手直接触摸脸部和口腔，以减少微塑料通过皮肤接触进入体内的风险。

3.参与垃圾分类和回收。将塑料制品进行分类投放，提高回收利用率。通过参与环保活动，了解微塑料污染的危害和解决方案，共同为保护环境贡献力量。

烧开水VS瓶装水： 到底哪个更健康？

关于自己烧水喝和喝瓶装水哪个更健康的问题，其实并没有一个绝对的答案。这主要取决于当地的水质和个人的生活习惯。

经过水厂净化处理后 自来水通常能满足国家标准

自己烧水喝，通常指的是使用自来水烧开后饮用。自来水经过水厂的净化处理，通常能够满足国家颁布的《生活饮用水卫生标准》。虽然有时人们会担心自来水中可能含有重金属、氯等有害物质，但实际上，只要水源地没有受到严重污染，并且煮沸时间充足，这些有害物质可以被大大降低甚至消除。

例如，自来水中可能含有的镁、钙等物质，在加热过程中会形成水垢，但这些水垢并不会对人体造成直接危害，除非大量食用。同时，自来水中的氯含量通常都在安全范围内，并且在煮沸过程中，大部分氯会挥发掉，因此不必担心其对人体造成伤害。自己烧水喝相对经济、方便，且如果注意水质和煮沸方式，通常比较安全。

避免长时间反复煮沸自来水 导致矿物质流失和亚硝酸盐增多

值得注意的是，如果水反复煮沸，水中的矿物质会逐渐流失，且可能产生微量的亚硝酸盐。亚硝酸盐虽然对人体有一定的血管扩张作用，但大量摄入可能会导致血管扩张，出现头痛、嗜睡等症状，甚至有可能引发中毒。因此，建议避免长时间反复煮沸自来水，并适量饮用。

瓶装水长时间喝有可能导致营养不均衡

如果当地的水质较差，含有过多的重金属或其他污染物，那么喝瓶装水可能是一个更安全的选择。瓶装水以其便捷性和安全性受到许多人的青睐。然而，近年来有关瓶装水的健康问题也引发了人们的关注。

此外，瓶装水通常不含有人体所需的矿物质，长期饮用可能会导致营养不均衡，甚至引发皮肤粗糙等问题。因此，即使选择瓶装水，也建议适量饮用，并结合其他饮食方式确保营养均衡。

瓶装水在生产、储存和运输中有被污染可能

首先，瓶装水在生产、储存和运输过程中，如果处理不当，可能会受到细菌和病毒的污染，进而引发口腔感染、胃肠道损伤等问题。这些细菌污染可能导致口角炎、口腔溃疡等口腔疾病，以及腹痛、腹泻、食欲下降等胃肠道症状。因此，选择有信誉的品牌和确保瓶装水在有效期内饮用是非常重要的。

其次，瓶装水中可能含有的微塑料颗粒也是一个不容忽视的问题。近期，根据国际学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表的研究，每升瓶装水中平均含有约24万个可检出的塑料微粒。这些微塑料颗粒可能通过饮水进入人体，虽然目前关于微塑料对人体健康的长期影响仍在研究中，但长期摄入微塑料可能会对人体健康产生潜在风险。

文/莫鹏（应急总医院）