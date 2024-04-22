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健康“医”点通|关注“健康体重”系列报道

爱国卫生月：儿童如何保持健康体重？专家支招

陈子源

2024年04月22日08:47 来源：人民网

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办以“健康城镇 健康体重”为主题展开活动。近年来，儿童超重肥胖率呈上升趋势。如何判断儿童是否肥胖？儿童肥胖的具体危害有哪些？哪些方法可以有效防控儿童肥胖？为此，人民网采访了河南省儿童医院内分泌遗传代谢科副主任医师刘芳。

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(责编：乔业琼、高雷)




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