爱国卫生月：儿童如何保持健康体重？专家支招

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办以“健康城镇 健康体重”为主题展开活动。近年来，儿童超重肥胖率呈上升趋势。如何判断儿童是否肥胖？儿童肥胖的具体危害有哪些？哪些方法可以有效防控儿童肥胖？为此，人民网采访了河南省儿童医院内分泌遗传代谢科副主任医师刘芳。

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