北京成“五一”最热门旅游目的地

本报讯（记者 赵婷婷）“五一”假期日益临近，北京青年报记者从多家平台获悉，从当前预订情况看，今年“五一”旅游热度在去年高位基础上稳中有增，出境游订单增长更为明显。与清明假期中短途旅行不同，“五一”中长线旅游成为主角，北京、上海、重庆、杭州、成都、南京、西安、武汉、广州、长沙是“五一”假期十大热门旅游目的地。

途牛旅游最新预订数据显示，在出游距离上，国内长线游是更多游客的选择，出游人次占比达46%；出境游热度增长显著，出游人次占比为31%；本地游和周边游出游人次占比为23%。其中，2天和5天的行程安排最受欢迎，出游人次占比分别为27%和23%。同时，有近17%的游客选择5天以上的出游行程，并且他们更倾向于假期前出发，以避开出游高峰。

携程数据显示，从整体预订情况看，北京、上海、重庆、杭州、成都、南京、西安、武汉、广州、长沙是“五一”假期十大热门旅游目的地。随着各地基建完善及旅游接待能力提升，越来越多下沉市场旅游目的地受到欢迎。天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、景德镇、石家庄、烟台、黄山等城市成为目前“五一”假期酒店预订增速最快的城市。“仙本那平替”威海、“东南亚平替”西双版纳等地在携程搜索热度亦增速明显。

今年“五一”，境内酒店、机票搜索热度同比去年略有增长，出境机票搜索热度同比大幅增长56%。携程数据显示，出境游方面，日本、泰国、韩国、马来西亚、新加坡、美国、印度尼西亚、澳大利亚、法国、越南是热门出境国家。沙特、卡塔尔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等一带一路沿线国家订单同比增速较高。截至目前，“五一”上海、厦门出发的国际邮轮已基本售罄，订单额度达2019年同期的1.5倍以上。

途牛旅游数据显示，今年“五一”假期第一波出游高峰预计在4月27日出现，部分游客选择了“请3休9”的拼假策略，即4月28日至30日请假或调休，以此获得4月28日至5月5日连休9天的超长假期。“五一”假期出游高峰主要集中在4月30日至5月3日期间，出游峰值和返程峰值预计分别在5月1日和5月5日出现。热门客源地方面，上海、北京、南京、天津、苏州、广州、杭州、深圳、沈阳、厦门等地游客出游意愿更为强烈。

不过，对于倾向于“拼假”出行的用户来说，其实选择节后拼假更划算。同程旅行平台数据显示，“五一”假期前三天（4月28日至30日）出发的国内机票均价约为950元（不含机建燃油费），比节后三天（5月6日至8日）出发的国内机票均价高出23%左右，尤其是4月30日出发的机票均价比“五一”假期均价高出20%左右。住宿方面，热门旅游目的地的节后酒店价格也比节前相对便宜，可选择的房型相对更丰富。