清淡饮食就是吃素吗？这份健康饮食指南请收

在生活中，我们常会听到医生嘱咐要清淡饮食。然而，很多人对清淡饮食存在认识误区，认为清淡饮食就是“尽量吃素，不能吃肉”。其实，这样的吃法不但不利于营养均衡，还会导致体质变差。

清淡饮食不等于吃素

身体健康的主要因素不在于吃荤还是吃素，而在于吃什么和吃多少，也就是人体所需的营养成分是不是齐全、是不是适量。

鸡、鸭、鱼、肉之类的荤食，能够成为营养的重要来源，为人体的生长发育和新陈代谢提供大量的优质蛋白质和脂肪酸。因此，对一般人群来说，适当食用肉类对身体健康大有益处。

所以，即使医生的要求是清淡饮食，也要尽量荤素都吃。荤素搭配的饮食可以促进人体的新陈代谢，保持组织细胞的结构完整，提高抗病能力，有助延缓衰老，促进健康长寿。

食物多样化是根本原则

究竟什么才是真正的清淡饮食呢？

其实答案并不复杂，最根本的原则就是食物多样化。主食应以谷薯类为主，适量多吃蔬菜和水果，经常吃奶类、豆类和适量的鱼、禽、蛋、瘦肉。在此基础上再提倡口味清淡，做到少油、少盐、少糖。

日常饮食要选天然的食材，经过简单加工即可。超市里的一些深加工零食以及餐厅提供的美味菜肴，往往为了口感，要么高油，要么高盐，要么高糖，甚至三样都高。常年吃这样的“三高”食品，到头来找医生给自己看“三高”（高血脂、高血压、高血糖）的风险也大大增加。