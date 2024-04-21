飞絮又来了 这些健康提示请收好

进入4月，北方多地迎来飞絮高发期，漫天飞絮常常令人苦不堪言。天津医科大学第二医院耳鼻喉科主任医师双羽在接受人民网记者采访时提示，杨柳飞絮会引起部分人群过敏，出现嗓子干涩、眼睛红肿、皮肤瘙痒等症状。在飞絮高发期做好健康防护很重要。

双羽介绍，飞絮一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要外出，也要在飞絮比较少的时候，如早晨、夜晚、雨后。室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。

“外出时，提前做好防护，戴好口罩，避免飞絮进入口鼻；戴上眼镜或护目镜，避免飞絮入眼；皮肤容易过敏者，建议外出时可选择长衣长裤，尽量避免裸露在外的皮肤接触到飞絮。”双羽说，回家前要把身上的飞絮残留物清除干净，到家后用清水及时清洗面部，用生理盐水清洗鼻腔、口腔。

双羽提醒，如果飞絮飘入眼睛，不要用手揉，这样会擦伤眼结膜。如果异物较小，刺激不大，反射性流泪会把它排出；如果飞絮进入眼睛深层，建议及时去医院请医生处理。

皮肤沾上飞絮后要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。飞絮可导致皮肤瘙痒，挠皮肤的做法不可取。除在医生指导下用止痒药外，可以通过轻轻拍打或冷敷患处等方法缓解。

双羽建议，在飞絮高发期，还应注意饮食清淡，多喝水，少食辛辣刺激性食物，多吃水果、蔬菜，同时保持心态平和。