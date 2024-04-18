全国肿瘤防治宣传周：预防肺癌要警惕这些危险因素

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。肺癌在我国的发病和死亡人数一直居高不下，除了对患者的身体健康造成危害之外，还给患者及其家庭带来极大的经济负担和心理压力。那么，肺癌有什么症状？导致肺癌的危险因素有哪些？又该如何预防肺癌呢？就此人民网记者采访了首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤一科主任刘喆。

“肺癌是起源于支气管和肺的恶性肿瘤。”刘喆介绍，肺癌发病隐匿，其临床表现与生长部位、浸润程度、转移以及副癌综合征有关。早期多无明显症状，待发生咯血、胸痛、骨痛等症状时，多数患者已进展至中晚期。

“有长期吸烟史、有恶性肿瘤或肺癌家族史、患有慢性支气管炎和肺结核等肺部慢性陈旧性疾病、工作中或场所中接触致癌物质的人群，都是肺癌的高危人群。”刘喆提示。

众所周知，吸烟会导致肺癌。那么，那些不吸烟的人为什么会患上肺癌呢？对此，刘喆表示，肺癌的成因很多，其中吸烟被认为是主要原因之一。吸烟会导致苯并吡、尼古丁等有害物质在肺部积累。另外，造成肺癌的其他危险因素包括空气污染、慢性肺部病史、职业暴露（石棉、镍、硅等）、遗传因素等。

刘喆还表示，我国肺癌的筛查、诊断技术已取得实质性改善。目前，低剂量螺旋CT是较为准确的筛查技术，高分辨率CT则是最重要的诊断技术之一。建议肺癌高危人群从50岁开始，每年进行一次胸部低剂量螺旋CT检查。

“肺癌的分期遵循TNM分期法，T分类描述了肿瘤的大小、浸润深度以及与周围组织的关系，N分类表明淋巴结是否受累及其范围和程度，M分类指示肿瘤是否存在远处器官的转移。”刘喆介绍，肺癌的治疗方式要根据肺癌患者的分期、病理类型、体能状态和年龄等因素综合判断。在多学科诊疗团队的集体努力下，肺癌患者的治疗更加精准、及时、规范，并可以显著改善患者预后。

“如今，肿瘤的治疗水平虽然较以往有明显提高，新治疗手段层出不穷，但肿瘤的治愈之路仍要依靠早预防、早发现、早诊断和早治疗。”刘喆说。

对于肺癌的预防，刘喆建议，戒烟，尽量避免接触二手烟；打造良好的居家环境，如避免明火燃煤取暖、加强厨房油烟的排出等；适当体育锻炼，摄入新鲜蔬菜水果；有职业暴露危险者做好防护措施；雾霾天气外出时做好防护；有呼吸系统疾病者及早进行规范化治疗等。同时，保持健康的生活方式及良好的心态同等重要。

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