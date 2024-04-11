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健康“医”点通

世界帕金森病日：帕金森病早识别 警惕身体发出的这些“信号”

人民网记者 闫妍

2024年04月11日08:43 来源：人民网

4月11日是世界帕金森病日。当前帕金森病已成为仅次于肿瘤、心脑血管疾病的“第三大杀手”。什么是帕金森病？手抖就是帕金森病吗？又该如何预防帕金森病？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）神经内Ⅰ科副主任张振涛教授。

海报制作：实习生徐小岩

(责编：杨虞波罗、高雷)




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