全国肿瘤防治宣传周：警惕！这类息肉易恶变为结直肠癌

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。近年来，结直肠癌患者的数量不断攀升，很多患者在就诊的时候已经处于中晚期。中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科病区主任张海增在接受人民网记者采访时表示，结直肠癌并非不治之症，早发现、早治疗，癌症也可以治愈。

“结直肠癌是一种恶性肿瘤，其病因主要来源于结肠或者直肠的病变。”张海增介绍，结直肠癌是较为常见的消化系统恶性肿瘤之一，其最初可能是小的非癌性肿块（腺瘤），随着时间的推移，其中一些可能会逐渐发展成癌症，通常从发生到癌变有一个漫长的过程。一般结直肠癌被分为结肠癌和直肠癌两种类型，结肠癌是发生在结肠的恶性肿瘤，而直肠癌则是发生在直肠的恶性肿瘤，这两种类型的癌症有时被合称为结直肠癌。

张海增说，临床上，结直肠癌在发病早期通常无明显症状；当病情发展到一定程度，会出现大便性状紊乱、频繁如厕、便血等症状，而这又很容易与痔疮、便秘等疾病症状混淆，容易被患者忽视。

“很多结直肠癌患者首次确诊就已处于中晚期。”张海增表示，一定要加强早期筛查，早发现、早治疗，结直肠癌治愈率可达90%以上。肠镜检查是结直肠癌筛查的金标准。对于健康人群，推荐45岁以上人群进行肠镜检查；有结直肠癌家族病史或者其他高危因素的人群应更早进行肠镜检查。

有结直肠息肉病史者，有结直肠癌病史者，有结直肠癌家族病史者，长期排便不规律、排便性状改变者，长期高蛋白、高脂肪、低纤维素饮食者，体重超标者等人群，都属于结直肠癌的高危人群。

张海增还表示，息肉是癌症的种子。从结直肠息肉变成结直肠癌一般需要5至10年时间。70%至80%的结直肠癌是由结直肠息肉恶变的，但不同类型的结直肠息肉恶变的风险不同。炎症性息肉、增生性息肉和错构瘤性息肉，一般情况下不会恶变；腺瘤性息肉则会恶变，如管状腺瘤、混合状腺瘤和绒毛状腺瘤。

“目前，结直肠癌的防治有了很大进步，有了一些行之有效的预防手段。”张海增建议，日常生活中，要减少高蛋白、高脂肪、精细、腌炸、烟熏食物的摄入，增加蔬菜、水果、粗粮的摄入；戒烟限酒；加强运动，减少肥胖，从病因上预防结直肠癌的发生。同时，积极防治结直肠息肉、溃疡性结肠炎，对多发性息肉、腺瘤性息肉、肠息肉病，一旦诊断明确应早期手术切除，以减少癌变机会。

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