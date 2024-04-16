全国肿瘤防治宣传周：放疗副作用大？专家带你正确认识放疗

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。作为肿瘤三大治疗手段之一，放疗已走过百余年历史，但仍有不少肿瘤患者及家属对放疗存在偏见。华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤科主任医师杨坤禹在接受采访时表示，随着放疗精度的日益提升，如今的放疗已不是“伤敌一千，自损八百”。

杨坤禹介绍，放疗指的是用放射线治疗肿瘤，可以用于肿瘤治疗的各个阶段，以达到不同的治疗目的。对于早期的肿瘤患者，很多时候放疗具有根治性治疗作用；对于中晚期的肿瘤患者，放疗可作为辅助性的治疗手段；对于晚期的肿瘤患者，放疗可以帮助其控制疼痛。

此外，杨坤禹指出，放疗和化疗是两种完全不同的肿瘤治疗方法。放疗是通过放射线的能量，把肿瘤细胞的遗传物质DNA打断，使肿瘤细胞无法再繁殖。化疗是通过给予对肿瘤细胞有毒性的药物进行治疗。

对于公众担心的副作用问题，杨坤禹表示，放疗常见的副作用主要和照射的部位有关，如口腔照射后，患者可能有口干、张口困难等症状。但经过专业评估和设计得出的治疗方案，能保证精准照射肿瘤的同时，最大限度保护正常组织，将副作用控制在可接受范围。

放疗后身体会带有辐射吗？杨坤禹说，整个放疗，在放射方式上分为内照射和外照射。通常，采用更多的放射方式为外照射，这样的照射只有患者躺在治疗架里才有射线，且几乎不存在患者把射线带出去，影响到周围人群的可能性。对于内放射来说，患者体内确实存在辐射，因此要避免与人接触，减少对周围人群的影响。

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