世界帕金森病日：帕金森病，你了解多少？

4月11日是世界帕金森病日。帕金森病又称为震颤麻痹，因脑部神经元变性引起。近些年，中青年患帕金森病几率增加。温州市中医院康复科主任中医师支英豪在接受采访时表示，及时识别帕金森病症状，是早期诊断的关键和基础，可避免延误治疗。

支英豪介绍，帕金森病与年龄老化、环境、遗传等因素有关。帕金森病的高风险人群包括，有帕金森病家族史及有关基因携带者，经常使用或接触杀虫剂等化学用品，早期有创伤性脑损伤、既往黑色素瘤病史等人群。

“帕金森病的症状往往会逐渐出现，通常一开始只出现在身体的一侧，随着疾病进展最终两侧都会受到影响”。支英豪表示，患有帕金森病的人会表现出不同的症状，其中最常见的是震颤、肌肉僵硬和行动迟缓，这些症状都与运动有关，称为运动症状。

此外，帕金森病患者还会存在以下非运动症状。一是感觉障碍，早期可能出现嗅觉减退，疾病的中晚期伴有肢体麻木、疼痛。二是睡眠障碍，表现为经常在睡觉时出现大喊大叫、拳打脚踢的情况。三是精神障碍，相当一部分病人有认知障碍甚至痴呆，还有部分患者伴有焦虑、抑郁情绪。四是自主神经功能障碍，可表现为顽固性便秘、大量出汗、皮脂溢出增多、排尿不畅等。

支英豪提醒，手抖是帕金森病的典型症状，但是手抖不一定都是帕金森。帕金森病的诊断以临床表现为主，还需要专科医生进行查体，结合影像学、药物反应试验等辅助检查手段综合诊断。

帕金森病如何预防与治疗？支英豪表示，有研究表明，体育锻炼，适量饮用咖啡、茶，以及健康的饮食习惯，均可能预防帕金森病的发生。另外，及早发现帕金森病高风险人群并进行针对性干预和管理，是帕金森病早诊早治的关键。