全国肿瘤防治宣传周：肺结节离肺癌有多远？专家解答

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。“看见肺结节的报告单后，有的人常会误认为肺结节就是肺癌，或是误认为肺结节一定会发展成肺癌。”首都医科大学附属北京地坛医院胸外科副主任医师杨龙海在接受采访时表示，肺结节不等于肺癌，但肺癌的早期表现形式往往是肺结节。临床上，大多数肺结节属于良性病灶，不会发展成肺癌，只有极个别肺结节在经受长期炎症的刺激后，才会发展成肺癌。

杨龙海介绍，肺结节是影像学名词，并不是疾病的诊断。肺结节是指直径小于或等于3厘米的局灶性、类圆形或不规则形病灶，可为孤立或多发，不伴肺不张、肺门淋巴结肿大和胸腔积液。

“检查出肺结节后，临床上判断是否需要治疗，取决于肺结节在体内存留的时间和结节性质。”杨龙海表示，部分长期存在的钙化结节，对身体健康没有威胁，无需过多关注。若是短期的炎症，或是从前治疗的残留，可进行抗炎治疗。

杨海龙强调，要特别关注属于早期肺癌表现的肺结节，即大于1厘米的实性结节，边缘不规则，在影像学上发现有毛刺、分叶，甚至有空泡、胸膜牵拉等特征。即使初次发现，也应积极处理，必要时考虑手术治疗。

“发现肺结节后，除了遵医嘱进行治疗，调节情绪、保持心情舒畅同样重要。”杨龙海说。

杨海龙指出，有长期大量吸烟史、一级亲属（父母、兄弟姐妹）有肺癌病史，以及长期接触石棉、氡、铀等致癌物质的高危人群若体检查出肺结节，建议尽快就诊，由专业医生判断结节性质，进行下一步检查和治疗。同时，为预防肺结节，建议吸烟者尽早戒烟；在工作中可能吸入化学物质、石棉甚至致癌物质的人群，尽可能缩短暴露时间，做好个人防护，戴好口罩；对于有肿瘤家族史或有肿瘤病史的人，建议每年采用CT筛查肺结节，初次筛查可选择低剂量CT。此外，尽量做到室内勤通风。在雾霾和沙尘天气，室外大气污染较重时，应关闭门窗，若出行应戴好口罩。多饮水、保持膳食均衡、适量的有氧运动及规律的作息，也有助维护肺部健康。

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