春季如何防治骨质疏松

春暖花开，阳光柔和。春季适合进行户外活动，是预防骨质疏松的好时节。

解放军总医院第四医学中心康复医学科主任李晓介绍，骨质疏松是一种骨骼疾病，指骨组织中的矿物质含量减少、骨量减少和骨微结构破坏，导致骨骼变薄、弱化和易碎的情况，会增加骨折的风险。骨质疏松是老年人常见的疾病，但也有可能发生在年轻人身上。

良好的饮食习惯可以防治骨质疏松。李晓建议，多吃含钙量高的食物如奶制品和豆制品，以及富含维生素C的食物，如新鲜的蔬菜和水果，适量摄入蛋白质。

适当户外运动有利于骨骼健康。李晓说，运动不仅可以预防活动量较少而引起的骨量减少，还可以改善肌肉力量并增加灵活性。适合骨质疏松患者的运动包括负重运动及抗阻运动，推荐规律的负重及肌肉力量练习。

适量晒太阳有助于防治骨质疏松。解放军总医院第四医学中心康复医学科副主任石秀秀说，阳光能够促进体内活性维生素D的生成，有助于增强人体免疫系统的功能。晒太阳的最好时间段为上午11点到下午3点，每次15—30分钟，每周两次。

骨质疏松患者要预防跌倒。石秀秀建议，在日常生活中要保持地面的干燥，清理过道上的杂物；座椅不能太软、太低；浴室要做好防湿滑措施，加装稳固的扶手并放置防滑垫；老年人外出时也要注意安全。

《 人民日报 》（ 2024年04月12日 19 版）