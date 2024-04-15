全国肿瘤防治宣传周：不想被胃癌“盯上” 早查早诊早治是关键

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。胃癌是我国常见的癌症之一，严重威胁人们的生命健康。华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心党委书记、主任，中国医师协会肿瘤医师分会副会长张涛在接受人民网记者采访时表示，早查、早诊、早治是胃癌防控的关键。

早期胃癌症状不明显 早筛早治尤为重要

胃癌是起源于胃黏膜上皮细胞的恶性肿瘤。张涛介绍，早期胃癌的临床表现并不明显，具有隐蔽性，主要临床表现有上腹饱胀、恶心、呕吐、厌食、体重下降、黑便、腹痛、乏力等。部分患者误认为，以上症状是由于饮食习惯改变或压力较大，或可能与慢性胃炎、消化不良等常见病相关。“当患者出现吞咽困难、呕吐、消瘦、贫血等表现再去就诊时，胃癌可能已经发展到中晚期。”张涛说。

“年龄45岁及以上者，幽门螺杆菌感染者，有胃癌癌前疾病者，有胃癌家族史者，不良饮食者，长期大量饮酒、吸烟者，长期心理状态不佳者等都属于胃癌的高危人群。”张涛提示，胃癌的早查早治尤为重要。胃镜检查是胃癌常见的诊断方法之一，建议胃癌高危人群每1至2年做一次胃镜检查；非高危人群45岁开始做一次胃镜检查，之后每3至5年做一次胃镜检查即可。

尽早根除幽门螺杆菌 降低胃癌风险

如何区分胃癌、胃溃疡和胃炎？对此，张涛表示，这三者症状相似，主要区别是胃癌是恶性病变，胃溃疡和胃炎是良性病变。三种疾病的诊断主要依靠胃镜检查，必要时做病理活检。

张涛还表示，胃癌患者以中老年人居多，而胃溃疡则多发于青年人。胃癌的病程相对较短，而胃溃疡的病程较长，且呈现周期性。胃癌的疼痛无规律性，会出现逐渐加重的情况，治疗效果欠佳；而胃溃疡的疼痛是有规律的，如进食时可得到缓解等。慢性胃炎症状无特异性，大多数患者常无症状或有程度不同的消化不良症状，如上腹隐痛、食欲缺乏、餐后饱胀、反酸等。

“需要注意的是，幽门螺杆菌感染是胃炎、胃溃疡的主要病因，也是胃癌的高危因素。”张涛说，幽门螺杆菌是一种微需氧革兰阴性杆菌，呈螺旋状，可以通过口口传播和粪口传播。感染幽门螺杆菌后应尽早治疗，如果不治疗，不仅容易传染给身边人，还可能引发胃炎等疾病，增加患胃癌的风险。

感染幽门螺杆菌可能会出现上腹痛、饱胀、口臭等多种临床症状，但也可能没有任何临床表现。那么，如何判断是否感染幽门螺杆菌呢？张涛介绍，可以通过胃黏膜切片染色镜检查观察有没有幽门螺杆菌的存在，也可以通过血液、大便检测相应的抗体、抗原，还可以通过碳13或碳14呼气试验进行检测。

“虽然幽门螺杆菌感染是胃癌的高危因素之一，但并不是一旦感染就一定会导致胃癌。”张涛说，如果不幸感染了幽门螺杆菌，也不要惊慌。通常患者只需要口服2周左右药物，就可以根除体内的幽门螺杆菌。

预防胃癌 从良好的饮食习惯开始

胃癌原本主要在中老年人中高发，然而现在许多年轻人长期饮食不规律、心理压力较大，同时又经常吃过咸过辣的重口味食物，再加上吸烟、酗酒，很容易对胃部造成持久的损伤，增加胃癌发生的风险。

“饮食因素是导致胃癌的主要因素。研究表明，长期食用高盐、熏制、亚硝酸盐含量高的食品，容易诱发胃的肠化生，最终导致癌变。”张涛建议，避免食用高盐、高糖、烟熏或发生霉变的食物，多食用新鲜、富含维C的瓜果蔬菜，养成吃早餐的习惯，避免暴饮暴食。同时，养成良好的用餐习惯，使用公筷、定时定量、细嚼慢咽。

张涛还建议，养成良好的生活习惯，戒烟戒酒，适量运动，保持积极乐观心态，避免长时间生气或者着急。