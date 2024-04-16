全国肿瘤防治宣传周：乳腺癌可防可治 早筛早治是关键

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。目前，乳腺癌是我国女性群体中高发的恶性肿瘤，发病率逐年升高，严重威胁女性健康。中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科副主任王靖在接受人民网记者采访时表示，乳腺癌是可防可治的，早筛、早治很重要。

乳腺癌可防可治 早筛早治意义重大

乳腺癌是发生在乳腺上皮组织的恶性肿瘤，男女皆可发病，而乳腺癌患者98%以上都是女性。王靖介绍，造成乳腺癌的主要原因是乳腺上皮细胞受多种因素影响，如各种致癌因素、遗传因素等，造成细胞增殖失控，形成乳腺恶性肿瘤。

王靖提示，有乳腺癌或卵巢癌家族史者，月经初潮过早（<12周岁）或绝经较晚（>55周岁）者，未育、晚育及未哺乳者，长期服用外源性雌激素者，活检证实患有乳腺不典型增生者，绝经后肥胖者，长期过量饮酒者等人群是乳腺癌高风险人群。

“乳腺癌是可防可治的，早筛早治很重要。”王靖强调，乳腺癌筛查是早期发现乳腺癌的有效措施。通过及时诊断和规范治疗，可显著提高乳腺癌治愈率。

王靖表示，乳腺癌筛查项目包括乳腺体检、乳腺彩色超声检查，如果初筛结果异常，后续可能还需要接受乳腺X线检查、乳腺活检及组织病理检查等。常规推荐从40岁开始进行乳腺筛查，每年至少做一次B超和钼靶；有相关家族病史的人群，建议从25岁左右开始进行乳腺筛查。

乳腺增生症不等于乳腺癌

乳腺受体内激素的影响，每个月都会经历增生和复原的过程。王靖介绍，月经前女性感到乳房胀痛，这是正常的生理性乳腺增生，不能算病。随着月经结束激素水平下降，乳房会变软，回到原来的状态。但如果在增生和复原的过程中，有的乳腺小叶复原得不好，维持了增生的状态，就会造成乳腺组织结构紊乱，出现持续存在的疼痛与结节。此时，就会出现乳腺增生症。

“乳腺增生症大多数情况下是乳腺组织对激素的一种生理性反应，并非真正的病变。单纯性乳腺增生症的女性，癌变的几率和没有乳腺增生症的女性是一样的，所以不必担心，定期复诊就好。”王靖提示，但如果是病理性增生，则有癌变的可能。

乳腺增生症的临床表现主要是乳腺疼痛、乳房结节或肿块，部分女性可能还会有乳头乳晕瘙痒和乳头溢液。疼痛通常为胀痛或刺痛。疼痛和肿块会在月经前几天出现或加重，月经结束后消失。“如果疼痛影响了正常生活；疼痛时间持续3个月以上；月经结束一周后疼痛仍未消失；自己可摸到伴有疼痛的肿块，此时建议尽早到医院就诊。”王靖说。

乳腺癌治疗手段多样 治疗方式因病情而定

乳腺癌在众多肿瘤中治疗效果较好，其中一个重要的原因，就是治疗手段多样，而且基本能让患者不同程度获益。王靖介绍，目前，乳腺癌常见的治疗手段有手术、化疗、放疗、内分泌治疗、免疫治疗、中医药治疗等，治疗手段要根据患者具体病情来选择。对早期乳腺癌的治疗已有很多共识和经验，可以沿用专业的指南来做；晚期的乳腺癌治疗，同样的手段用在不同分型和分期的患者身上，有些治疗效果差别较大，所以更强调个体化、精准化治疗。

保乳手术是根据乳腺癌病变情况切除含病灶的部分腺体组织，保留其余正常腺体组织，并对腋窝淋巴结进行适当处理，使患者不必经历乳房缺失的痛苦。王靖表示，保乳治疗主要应用于0期的乳腺导管内癌和早期（I/II期）浸润性乳腺癌患者，还可以用于新辅助化疗后取得满意效果的局部晚期患者。临床上只要符合保乳指标，应“能保尽保”。

“对于不能进行保乳手术的患者，可以在乳腺癌手术的同时或延后进行乳房重建术，不影响后续治疗，还可满足患者对形体的要求。”王靖说，乳房重建术不会增加乳腺癌复发的风险。乳房再造的手术方式，一种是应用自体组织，一种是假体乳房。医生可根据患者的具体情况，与其共同探讨选择乳房重建的方式。

王靖提示，接受手术治疗的乳腺癌患者要定期复查。建议术后两年以内每3个月复查一次；2至4年每半年复查一次；4年以后每年复查一次，持续终身。

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