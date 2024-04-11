春季出游要防蜱虫叮咬

春暖花开，万物复苏，蜱虫及其相关疾病也进入活跃期。近日，中国疾控中心提醒，公众春游踏青、拥抱大自然时，要提防蜱虫叮咬。

如何辨认蜱虫？解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任医师徐哲介绍，蜱虫俗称壁虱、扁虱、草爬子、狗豆子，一般呈红灰褐色，长卵圆形，背腹扁平，成虫体长2—10毫米，类似芝麻粒、火柴棒头、米粒大小，吸饱血后胀大如红豆。蜱虫主要生活在森林、草丛、灌木丛中，也可以寄生在宠物、家畜、家禽、鼠类等体表。蜱虫一般聚集在落叶层、草尖，如果人或动物经过并与之接触，即可攀附上身。因此，在户外遛狗、露营、园艺、采茶、耕种都可能会与蜱虫接触。

蜱虫叮咬有何危害？徐哲说，蜱虫叮咬吸血时多无痛感，但可导致叮咬处皮炎，表现为瘙痒、皮疹，皮疹的症状为红肿、水疱、瘀斑等。被蜱虫叮咬后，大部分人会出现轻度皮炎症状，但极少数过敏体质者被蜱虫叮咬后可出现蜱麻痹症状，表现为急性麻痹，甚至可出现呼吸衰竭。此外，蜱虫可携带多种病毒、细菌、螺旋体等病原体，可传播多种传染病，如发热伴血小板减少综合征、病毒性脑炎等。

保持环境卫生有助于减少蜱虫滋生。徐哲建议，及时清除房屋周围的杂草和落叶，按时清理禽畜圈舍。如果发现家畜、家禽体表携带蜱虫等寄生虫，不要徒手摘拽，可用镊子摘除。家畜可定期药浴杀蜱，宠物应定期检查体表是否有蜱虫附着。

个人如何防护蜱虫？徐哲建议，在蜱虫活动季节到户外活动或劳作，尤其是草地、山地等地域，宜穿着紧口、明亮色、光滑长袖衣服，暴露皮肤衣服可喷涂避蚊胺，避免穿着凉鞋，并及时检查身体有无蜱虫附着，特别是头皮、腰部、腋窝、腹股沟、脚踝下方等蜱虫喜爱附着的部位。另外，要减少与带蜱动物的接触。如发现蜱虫附着，不要生拉硬拽，以免蜱头遗留体内；可用酒精涂蜱，使蜱头部放松或死亡，再用尖头镊子取出，之后用碘酒或酒精等医用皮肤消毒剂局部处理。被蜱虫叮咬后，要注意观察身体状况，如果出现发热等不适症状要尽快就医。

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 13 版）