爱国卫生月：运动减肥 你需要避开这6个误区

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办以“健康城镇 健康体重”为主题展开活动。对于想减肥的人群来说，除了管住嘴，还得迈开腿。如何科学运动，避开误区，有效减肥的同时防止运动损伤？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院临床营养科主治医师刘言。

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