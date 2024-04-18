全国肿瘤防治宣传周：你了解结直肠癌吗？定期筛查有助早诊早治

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。根据世界卫生组织的统计，结直肠癌是世界上最常见的癌症之一，发病率在全世界排名第三，约占所有癌症的10%，也是世界上癌症相关死亡的第二大原因。湖北省肿瘤医院院长、湖北省癌症中心主任魏少忠在接受采访时介绍，结直肠癌是发生在大肠的恶性肿瘤，其早期无特别症状，许多患者发现时就已经是中晚期，但通过定期筛查，大多数人能在早期发现结直肠癌，改善疾病的结局。

魏少忠介绍，结直肠癌的发病与多种因素相关，包括生活方式、遗传、环境和个体健康状况等。结直肠癌的高危人群包括，有结直肠癌家族史（直系亲属患有结直肠癌）、炎症性肠病患者（如克罗恩病和溃疡性结肠炎）、糖尿病患者、长期便秘的人群等。

魏少忠提示，如果出现长期便秘或腹泻、大便形状和颜色明显改变、便血或黑便、腹部疼痛或不适、排气或大便频率明显增加、体重下降、贫血、恶心或呕吐等症状，特别是长期或反复出现，应及时就医进行进一步检查和诊断，以确认是否患有结直肠癌。

“早期发现和治疗结直肠癌有助于提高治愈率和生存率。目前，肠镜是筛查结直肠癌最直接有效的手段。”魏少忠建议， 40岁以上的高危人群每2至3年做一次结肠镜，筛查时还可配合大便潜血以及肿瘤标志物的检测；50岁以上的普通人群，每5至10年做一次肠镜。

“针对不同类型的结直肠癌，治疗建议可能会有所不同，如早中期的结直肠癌，可以通过手术切除等治疗方式实现根治。此外，对于结直肠癌患者，慢病化管理十分重要，应积极参与自身的健康管理，采取多种措施预防复发和转移，并与医生密切合作，定期进行随访和评估，以保持良好的身体状态和生活质量。”魏少忠说。

如何预防结直肠癌？魏少忠表示，除积极筛查外，在生活中还应做到健康膳食，增加粗纤维、新鲜水果摄入，避免高脂、高蛋白饮食，坚持体育锻炼，养成良好的卫生习惯。同时，少吃腌菜或油炸食物、不吃霉变食物、戒烟限酒。

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