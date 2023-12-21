孩子发热、咳嗽、鼻塞？穴位按摩来缓解

近期天气寒冷，要格外关注呼吸道病原体感染。有些家长反映，孩子感染呼吸道疾病后，感觉“病没完全好就又病了”，出现反复咳嗽、咽部不适甚至发热等情况。为缓解相关症状、促进疾病恢复，北京儿童医院中医科副主任医师李歆、中医科主任胡艳推荐中医穴位按摩，进行对症辅助治疗。

发热时，可以开天门，自眉心向上推至前发际线正中30-50次；推坎宫，自眉心向眉梢分推30-50次；按揉太阳穴，按揉太阳穴处30-50次；按揉耳后高骨，按揉耳后高骨下凹陷中30-50次。

咳嗽时，可以清肺经，自无名指根处上推至指端100-300次；按揉肺俞穴，按揉第三胸椎棘突下旁开1.5寸处30-50次。

鼻塞流涕时，可以按揉迎香穴，按揉鼻翼外缘中点的鼻唇沟凹陷中30-50次；推按印堂穴，上下推按两眉头中点处30-50次。

咽干咽痛时，可以掐揉少商穴，用指尖掐揉拇指桡侧距指甲角一分处30-50次，边掐揉边叮嘱孩子吞咽口水；按揉天突穴，按揉胸骨上窝正中凹陷处30-50次。

肌肉酸痛时，可以按揉风池穴，按揉胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中30-50次；推天柱骨，自颈后发际正中推向大椎穴，100-300次。

专家提示，按摩需注意三个事项：一是在环境温暖舒适，孩子安静、愉悦的状态下进行，如孩子哭闹、不适、抵触按摩则不宜进行；二是洗净双手，适量涂抹润肤霜，以免损伤孩子皮肤；三是力度适中，在孩子能接受的情况下保证动作的频率及力度。按摩过程中应不时询问孩子感受，观察孩子状态神情，以按摩处微微酸胀为宜。（北京儿童医院巩阳对本文亦有贡献）

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