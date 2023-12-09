缓解咳嗽症状 简单实用的泡水配方

编者按：近期，身边很多人都在 " 咳咳咳 "。对于持续较长时间的咳嗽症状，患者可以根据咳嗽的类型，使用食疗方法进行缓解。其中，泡水就成为日常生活中一个简单实用的方法。下面，就请中医专家为大家提供一些日常缓解咳嗽的泡水配方，供参考。

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