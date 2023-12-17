防治儿童呼吸道疾病 中医药有这些办法

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，中医药在防治儿童呼吸道疾病方面有哪些好方法？对此，广西壮族自治区柳州市妇幼保健院中医科主任郭钦源从未病先防、病后救治、愈后防复三个阶段进行解答。

郭钦源表示，在未病先防方面，中医认为，“正气存内，邪不可干”，只要调理好孩子的体质，吃好、睡好，大小便正常，孩子就少生病，即使生病，症状也轻。

他说，日常用山药、莲子、百合、银耳熬成药膳粥给孩子吃，可以改善食欲和睡眠。按揉足三里穴，每天按揉5-10分钟，可以健脾开胃。每天给孩子捏脊5-10遍，用大拇指和二拇指一起从尾椎捏到颈肩交界处的地方，可以提高孩子抵抗力。

在疾病治疗方面，郭钦源表示，中医药对防治儿童呼吸道疾病有很好的作用，除了大家熟知的中药汤剂，还有很多治疗方法，比如针灸、小儿推拿、拔罐、刮痧、穴位贴敷等，但这些需要专业医师根据病情辩证使用。

郭钦源建议，儿童居家发热，可以通过挤捏大椎穴，就是低头颈后骨头凸起的地方，通过拇指挤捏出痧，起到发汗退热的作用。孩子咽痛，可以挤压大拇指夹角的少商穴，挤按50次，效果也比较不错。对于鼻塞的孩子，可以按揉迎香穴，就是鼻翼外缘中点凹陷处，按揉5-10分钟，可以有效缓解鼻塞症状。日常用葱白、生姜煮水喝，对风寒引起的鼻塞也有很好的效果。

“在愈后防复方面，用中医药调治可以让孩子身体恢复到最佳状态，减少反复感染。”郭钦源说，比如咳嗽、痰多，用陈皮、罗汉果煮水后服用，可化痰止咳。如果食欲不振、大便不调，用小米加山药熬粥食用，可以健脾止泻。日常用艾条灸足三里或者大椎穴，可以补脾助阳气。