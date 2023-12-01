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冬季呼吸道疾病防治热点解读之二

冬季呼吸道疾病高发 增强免疫力这样吃

2023年12月01日08:31 来源：人民网

编者按：要增强身体的免疫力，营养充足、均衡非常重要。每天摄入12种以上的食物、确保优质蛋白质和新鲜蔬菜水果的摄入、保证每天充足的饮水……在冬季呼吸道疾病高发季节，这些健康饮食搭配和习惯有助于增强免疫力，从而降低感染风险。

资料来源：国家卫健委新闻发布会

文案/设计：孙红丽

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(责编：孙红丽、吕骞)




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